Kim Kardashian parle de sa prétendue liaison avec le petit ami de Kourtney

Plus tôt ce mois-ci, Moakler, 46 ans, a affirmé avoir “surpris” Barker en train d’avoir une “liaison” avec le fondateur de KKW Beauty lors de leur mariage au début de 2000. L’ancienne Miss USA a déclaré en exclusivité à Us Weekly qu’elle avait signé les papiers de divorce en raison de l’infidélité présumée de le batteur du groupe Blink-182.

Barker, qui sort avec Kourtney Kardashian depuis fin 2020, a déjà parlé de sa relation avec Kim dans son livre de 2015, Can I Say: Living Large, Cheating Death and Drums, Drums, Drums. À l’époque, elle a révélé qu’elle ne pouvait pas s’arrêter de «regarder secrètement» Kim et Paris Hilton au début des années 2000.

Le 24 octobre 2019, Kim Kardashian a assisté au lancement de KKW Beauty à ULTA Beauty à New York. (© . 1178072900)

Elle a également parlé de célébrités lors de la promotion de son livre en 2015: «Comment ne pas regarder Kim? Remarquez, j’ai aimé sortir avec Paris, mais j’adore les filles rondes. Kim était un spectacle pour les yeux endoloris. Je n’étais en aucun cas irrespectueux envers Paris, mais je ne pouvais pas quitter Kim des yeux. “

Il a insisté dans ses mémoires sur le fait qu’il regardait mais «n’avait jamais touché» le mannequin et la femme d’affaires au milieu de sa relation difficile avec Moakler, dont elle a divorcé en octobre 2008 après quatre ans de mariage.