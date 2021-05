Kim Kardashian parle de se sentir “ comme un perdant ” après sa séparation de Kanye West

Suivre la dernière saison des Kardashan s’est terminée plus tôt cette année et, à l’heure actuelle, Kim Kardashian et Kanye West seraient en train de passer par le processus légal de dissolution de leur mariage. Le mois dernier, West a finalement répondu à la demande de divorce de son ex-épouse (déposée le 19 février). Dans ce document, il a demandé la garde physique et légale conjointe de leurs enfants – ce que Kardashian voulait également – et a demandé la résiliation de la capacité du tribunal d’accorder une pension alimentaire pour époux et des honoraires d’avocat à l’une ou l’autre des parties. Alors que West serait mécontent d’une partie du récit du divorce qui circule, le divorce semble avancer sans trop de drame.