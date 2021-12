Kim Kardashian parle d’être « désespérée » pour la gloire dans une nouvelle interview personnelle

Kim Kardashian a su dès son plus jeune âge qu’elle voulait être un visage notable à Hollywood. Depuis ses débuts sur E! Network en 2007, Kardashian a créé le modèle de la façon dont on peut utiliser sa célébrité pour la transformer en milliardaire. Elle l’a fait non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille, en lançant plusieurs entreprises et une marque inégalée. Tout était un plan stratégiquement tracé.

Dans une récente interview avec Bari Weiss, Kardashian s’est souvenue du moment où elle a réalisé qu’elle voulait être sous les projecteurs. « J’étais tellement désespérée d’être célèbre. En 2007, c’était le but ultime », a-t-elle déclaré. « J’avais un appartement sur Robertson. Je veux dire, vous ne pouvez pas être plus désespéré que ça. Mais c’est tellement amusant de revenir à cette époque de ma vie. C’était tellement amusant et c’était tellement innocent. »

Sur ce qu’était son attirance pour la célébrité, Kardashian a expliqué qu’elle ne le savait pas tout à fait mais qu’elle le résumait à l’accès qui accompagne le fait d’être une personnalité publique. « Je ne sais même pas si j’avais une idée de ce qu’était la célébrité. Je veux dire, probablement le pouvoir. Je pense que cela semblait glamour et amusant », a-t-elle déclaré. « Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent : ‘Oh mon Dieu, avec la célébrité viennent toutes ces difficultés.’ Ma vie est tellement incroyable et géniale et une grande partie est venue des projecteurs. »

Elle admet qu’il n’a pas été facile de vivre aux yeux du public. D’autant plus que la majorité de sa vie s’est déroulée à la télé-réalité et qu’elle a eu des tonnes de mauvaise presse en cours de route. « Je sais que beaucoup de choses négatives viennent des projecteurs, mais je ne choisis jamais de me concentrer sur elles, donc je ne regrette jamais mon chemin ou d’être célèbre », Dans l’ensemble, Kardashian dit que son voyage en valait la peine. . « Je ne me plains pas. Je pense que des défis sont entrés dans ma vie à cause du manque d’intimité, mais je pense toujours que dans l’ensemble, notre vie est plutôt bénie à cause de tout ce pour quoi nous avons travaillé dur. Je ‘ Je ne m’en plaindrai jamais. »

Ici! Véritable épisode de Hollywood Story, Kardashian a parlé des efforts qu’elle a déployés pour que les paparazzi la remarquent. Elle s’entoure des « it girls » hollywoodiennes de l’époque, dont Paris Hilton. Kardashian remercie Hilton de l’avoir aidée à naviguer dans la scène pendant les premiers jours de sa gloire croissante.

« Je me souviens que nous étions assis dans sa Mercedes SLR… et à ce moment-là, les paparazzi s’allongeaient par terre pour essayer de prendre une photo de vous, enfilant votre robe, et elle a dit: » OK. Nous devons nous assurer vous ne leur donnez pas ça », a expliqué Kardashian à propos de Hilton. Hilton a également mis Kardashian dans plusieurs épisodes de sa populaire série de téléréalité, The Simple Life. « Elle a été un excellent mentor pour moi. Je suis vraiment reconnaissante pour mes expériences avec elle… Elle est une énorme, énorme raison de mon succès. »