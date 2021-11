Kim Kardashian partage de nouvelles photos des 4 enfants, dont un t-shirt Britney

Une maman chanceuse.

Kim Kardashian est allé sur Instagram le jeudi 11 novembre pour partager un regard rare sur elle tous les quatre et Kanye « Ye » West‘s enfants ensemble.

Sur la photo de groupe, Nord Ouest, 8 ans, peut être vu en train de serrer son petit frère dans ses bras Psaume Ouest, 2, tandis que Saint-Ouest, 5, regarde dans la caméra et Chicago Ouest, 3, affiche un grand sourire. Posant sur une botte de foin, leurs tenues sont toutes au point comme d’habitude, avec Psalm portant une combinaison à motifs et Saint un maillot avec des vêtements Yeezy.

Quant à la plus jeune fille de Kim et Kanye, elle a tout fait, arborant des bottes de cowboy élégantes et un Britney Spears t-shirt avec une flanelle. La photo de Britney remonte à son époque Oups!… I Did It Again, prouvant que la chemise de Chicago est un véritable bijou vintage.

Kim a partagé une photo supplémentaire de Chicago et Saint debout sur la même botte de foin, toujours aussi adorables.