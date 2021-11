Kim Kardashian partage des détails émotionnels sur Julius Jones après que le gouverneur de l’Oklahoma a suspendu son exécution

Kim Kardashian partage des détails émouvants de ses communications avec Julius Jones alors qu’elle célèbre la décision du gouverneur de l’Oklahoma Kevin Stitt jeudi de commuer la peine de mort du détenu de 41 ans en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L’ancien de L’incroyable famille Kardashian est impliqué dans le mouvement de réforme pénitentiaire depuis des années maintenant, plaidant pour que la peine de Jones soit commuée à la suite de sa condamnation pour le meurtre de Paul Howell en 1999.

Jones a maintenu son innocence pendant plus de deux décennies, partageant même un message avec Kardashian la veille de son exécution. La fondatrice de KKW Beauty a révélé qu’elle passait « la majeure partie de [her] jour au téléphone » avec Jones mercredi dans une série de tweets suite à son éloge initial de Stitt pour avoir empêché l’exécution de Jones.

Merci beaucoup Gouverneur Stitt d’avoir commué la peine de Julius Jones en prison à vie sans libération conditionnelle et d’avoir arrêté son exécution aujourd’hui. – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 18 novembre 2021

« J’ai passé la majeure partie de ma journée au téléphone avec Julius hier entre ses réunions d’avocats et ses visites familiales qui ne sont toujours pas des visites de contact », a-t-elle écrit. « Ce qui veut dire qu’il ne peut toujours pas serrer les membres de sa famille dans ses bras avant d’être exécuté. Il ne l’a pas fait depuis plus de 20 ans. » Kardashian a poursuivi qu’elle était au téléphone avec Jones lorsque quelqu’un est venu pour lui donner le médicament anti-anxiété « que vous êtes généralement obligé de prendre avant d’être exécuté afin que vous puissiez être plus calme sur le fait que vous êtes sur le point d’être réalisé. »

« Cependant, Julius a refusé parce qu’il a dit qu’il avait la conscience tranquille et que cela lui donne la paix en sachant qu’il est innocent et qu’il ne veut pas être drogué », a-t-elle poursuivi. Jones a également demandé à Kardashian de transmettre un message « important » à ses abonnés. « Le plus important est que vous devez toujours vous assurer que vous faites la bonne chose », a-t-elle écrit. « Julius traînait avec la mauvaise foule et cela l’a placé dans la position dans laquelle il se trouve aujourd’hui. »

« Il a dit que si vous faites quelque chose que votre mère n’approuverait pas, alors vous ne devriez pas le faire. C’est aussi simple que ça! » a ajouté le fondateur de SKIMS. « Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont utilisé leur voix et aidé à sauver la vie de Julius aujourd’hui. Merci à la commission des libérations conditionnelles et au gouverneur Stitt. »

La date d’exécution initiale de Jones est intervenue au milieu des protestations et d’un appel de dernière minute devant le tribunal qui a fait valoir que le processus d’exécution de l’Oklahoma équivalait à « une punition cruelle et inhabituelle ». Stitt a annoncé quelques heures seulement avant la date prévue de l’assassinat de Jones : « Après avoir examiné dans la prière et examiné les documents présentés par tous les côtés de cette affaire, j’ai décidé de commuer la peine de Julius Jones en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. »