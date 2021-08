Kim Kardashian partage des photos inédites d’elle en robe de mariée lors de l’événement d’écoute ‘Donda’ de Kanye au milieu d’un divorce

Kim Kardashian a partagé une poignée de photos du quatrième événement d’écoute “Donda” de Kanye West sur les réseaux sociaux samedi matin.

La star de télé-réalité de 40 ans a partagé plusieurs photos de moments tout au long de jeudi soir, dont l’une d’elle marchant dans “l’allée” dans une robe de la collection Haute Couture automne 2021 de Balenciaga.

Parmi les autres photos partagées par la star de “Keeping Up With The Kardashians”, figuraient l’une des maisons d’enfance recréées de West, la fille du couple North, âgée de huit ans, sur scène avec West et une autre de West, Kardashian et leur fils de cinq ans Saint.

Kardashian a semblé «se remarier» avec West sur scène lors de l’événement d’écoute, bien qu’il ait demandé le divorce du rappeur en février.

Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West en février après près de sept ans de mariage. Le divorce intervient près de deux mois après que des rumeurs de problèmes au sein du mariage ont émergé. Des sources proches du dossier rapportent cependant que le divorce est à l’amiable et que Kardashian demande la garde partagée des quatre enfants du couple. (Evan Agostini/Invision/AP, Dossier)

Le faux mariage avec West était censé démontrer “ce sens plus holistique de l’amour en tant que force de guérison” au lieu de la réunion du couple, a déclaré une source au magazine People dans un rapport publié vendredi.

Kardashian a demandé le divorce du rappeur en février après que des informations aient fait surface affirmant que les deux s’étaient séparés.

Kardashian a abordé le divorce lors d’une réunion “L’Incroyable Famille Kardashian” en juin.

“Honnêtement, je ne pense même pas que je le dirais ici à la télévision, mais ce n’est pas une chose en particulier qui s’est produite de part et d’autre. Je pense que c’était juste une divergence générale d’opinions sur certaines choses qui a conduit à cette décision”, Kardashian a déclaré l’hôte Andy Cohen à l’époque.

Kardashian et West ont été aperçus ensemble depuis que la star de télé-réalité a demandé le divorce. Récemment, les deux ont été vus en train de déjeuner ensemble et avant cela, Kardashian a assisté à l’un des événements d’écoute de West pour son prochain album “Donda”.