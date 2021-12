Kim Kardashian partage une citation cryptique sur le fait de devenir « plus fort et plus courageux »

Kim Kardashian entre en 2022 une personne « plus forte et plus courageuse ».

La star de télé-réalité de 41 ans a partagé une citation inspirante dans son histoire Instagram le mercredi 29 décembre : « Un homme ne saura pas de quoi il est vraiment capable jusqu’à ce qu’il FAIT FACE à ce qui lui fait peur. La peur n’existe PAS pour vous arrêter, » lisait la carte de devis. « La peur existe pour vous rendre PLUS FORT et PLUS BRAVER. »

La citation a poursuivi: « Approchez chaque problème et défi avec l’attitude que cela se passe pour vous aider à grandir. »

Bien qu’il ne soit pas rare pour quelqu’un comme Khloe kardashian Pour partager un message inspirant, ce n’est pas caractéristique de Kim de le faire. Elle publie généralement des articles sur ses marques de mode, son travail dans l’activisme, quatre enfants et parfois son parcours pour devenir avocate, mais rarement une citation comme celle-ci.

La dernière fois qu’elle a haussé les sourcils avec son activité sur les réseaux sociaux, c’était en septembre, lorsqu’elle a sous-titré des photos d’elle-même visitant un magasin CVS : « L’univers peut vous donner tous les signes dont vous avez besoin, mais vous voyez ce que vous voulez voir lorsque vous êtes prêt à voir article. »