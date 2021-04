Kim Kardashian partage une photo de la semaine de relâche avec des enfants au milieu du divorce de Kanye West

Sur Instagram, Kim Kardashian a posté plusieurs photos d’elle-même avec ses trois plus jeunes enfants (Chicago, Saint et Psalm) allongés sur elle alors qu’ils se détendent au bord d’une piscine. Comme l’indique la légende, c’est la «vie de maman» typique avec de jeunes tout-petits en vacances. Même si la star de télé-réalité est aux prises avec le divorce de son mari Kanye West, elle ne le montre pas. Le soleil, les palmiers et l’océan au loin ressemble à un coin de paradis que beaucoup de gens aimeraient avoir pendant cette pandémie. Découvrez les photos de Kardashian ci-dessous: