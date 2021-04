Kim Kardashian passe devant un Sex Shop en se rendant à l’aéroport de Miami

La star de télé-réalité désormais milliardaire profite de sa vie de célibataire et vit pleinement sa vie à Miami.

Kim a eu une ambiance ludique lorsqu’elle a fait une escale technique dans un sex-shop pour quelques “ essentiels ” avant de monter dans son avion privé et de rentrer à Los Angeles.

La mère de quatre enfants a été vue sans soucis ces derniers temps, flirtant avec Maluma et s’amusant avec les Beckham à l’ouverture de l’hôtel Goodtime, malgré son divorce imminent avec son mari de 7 ans, Kanye West.

Accompagnée de son amie Stéphanie Shepherd, Simon Huck et de leurs gardes du corps, la star de KUWTK a pris son temps à parcourir les différentes sections de la boutique et ses produits notés XXX.

La sécurité de Kim a ensuite été vue partir avec des sacs de produits du magasin, et même si on ne savait pas ce qu’elle avait acheté, nous savons que c’était un bon assortiment.

Après avoir quitté le magasin de jouets sexuels, Kim est arrivée à Swan dans le Design District de Miami, pour déjeuner avec le magnat de la vie nocturne de Miami, David Grutman, avant de se rendre à l’aéroport et de rentrer à Los Angeles.

Kim a montré ses courbes célèbres dans une jupe noire longue au sol et un haut court légèrement transparent, qu’elle a associé à des talons et à un sac encore plus petit que son téléphone portable.

En arrivant à l’aéroport, avec une grande joie et apparemment sans souci dans le monde, Kim a lancé un signe de paix effusif dans le ciel avec sa langue tirée.

Quel genre d’article a-t-elle acheté au sex-shop? Des vêtements spéciaux pour un nouveau prétendant? Un film? Ou un appareil alimenté par batterie? Bien que nous ne puissions pas le savoir, ce sourire espiègle dit tout!