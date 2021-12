Kim Kardashian passe l’examen de droit du baby-bar

Kim Kardashian a réussi l’examen du baby-bar après deux ans de tentatives, ce qui l’a rapprochée d’un pas de plus pour devenir un véritable avocat.

Kim n’a certainement pas retenu son enthousiasme lorsqu’elle a fait l’annonce lundi, en disant: « OMFGGGG J’AI PASSÉ L’EXAMEN DU BABY BAR !!!! »

Kim avait déjà échoué à l’examen 3 fois, mais avait COVID lors d’une de ces tentatives, a-t-elle plaisanté, « … au 3ème essai, j’ai eu 104 fièvre mais je ne cherche pas d’excuses 😉 »

Le baby bar est le premier des deux examens à passer pour devenir avocat dans l’État de Californie, a déclaré Kim : « Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible et plus difficile que le parcours traditionnel de la faculté de droit, mais c’était ma seule option et je me sens tellement tellement bien d’être ici et sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs. »

Elle a également remercié Van Jones dans son annonce, disant que c’était lui qui l’avait poussée à aller à la faculté de droit.

Enfin, Kim a remercié son défunt père, Robert, qui était un avocat extrêmement prospère à Los Angeles, en disant: « Je sais que mon père serait si fier et il serait en fait tellement choqué de savoir que c’est mon chemin maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude. On me dit qu’il était connu pour se moquer des gens qui n’ont pas réussi leur première tentative comme il l’a fait, mais il aurait été ma plus grande pom-pom girl ! »

Kim a emmené les fans tout au long de son voyage, montrant des séances d’étude nocturnes et partageant même ses échecs.

Félicitations!