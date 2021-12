Kim Kardashian passe l’examen du barreau et fait la fête à Balenciaga

Son chemin pour devenir avocat n’est pas encore terminé, la star de télé-réalité vous devez encore passer deux examens dans l’état de Californie Eh bien, il ne fréquente pas la faculté de droit traditionnelle.

Dans le message, il a expliqué que même si le chemin qu’il a choisi est long, difficile et presque impossible, il continuera à se battre pour réaliser son rêve. « Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible et plus difficile que la route traditionnelle de faculté de droit. , mais c’était ma seule option et c’est si bon d’être ici et sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs« .