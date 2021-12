Kim Kardashian Passez à l’étape suivante dans sa nouvelle relation ! | Instagram

La mondaine Kim Kardashian est apparemment déjà en train de franchir une nouvelle étape dans sa relation avec pete davidson, quelque chose qui a sans aucun doute un peu surpris ses millions de fans, car elle semble être plus amoureuse que jamais.

Récemment, une femme d’affaires a aimé une photo de la sœur du comédien dans laquelle ses followers plaisantaient sur la relation amoureuse de Kim Kardashian avec Pete Davidson.

C’est vrai, il semblerait que Kim Kardashian soit en train de devenir très proche de la famille de Pete Davidson, notamment de sa sœur, Casey Davidson, du moins sur les réseaux sociaux.

La femme d’affaires a « aimé » une photo postée par la jeune femme où elle est accompagnée de son frère bien connu.

Cela peut vous intéresser : Kim Kardashian montre la robe noire de Balenciaga sur une photo

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, le comédien de 28 ans de Saturday Night Live a emmené sa sœur Casey et sa mère Amy Davidson au match des Brooklyn Nets contre les Knicks de New York au Barclays Center.

Plus tard, Casey a partagé une photo de la sortie en famille sur son profil Instagram, demandant à ses abonnés de « sous-titrer » une photo d’elle et de son frère en conversation.

Sans aucun doute, la demande a généré de nombreuses réponses, dont une de Kim, qui a également réagi au post de Casey en lui donnant un « j’aime ».

De cette façon, les fans ont supposé que leur interaction pourrait signifier que Kim se rapproche déjà de la famille de Pete, à mesure que leur romance s’intensifie.

Pendant ce temps, les utilisateurs ont inondé la section des commentaires de leurs versions hilarantes de ce que Pete aurait pu dire à sa sœur.

Qu’est-ce que quelqu’un offre à Kim Kardashian pour Noël ? « Un fan a plaisanté, tandis qu’un autre a écrit : « Vous avez raison, Keeping Up With The Davidson a l’air bien ! »

D’autre part, alors que Casey et Pete se moquaient du match de basket, la célébrité a retrouvé Kanye West pour honorer le regretté designer Virgil Abloh lors de son dernier défilé Louis Vuitton.

La fondatrice de KKW Beauty, qui a demandé le divorce en février après six ans de mariage, s’est assise à côté du rappeur de 44 ans et de sa fille aînée North pendant l’émission.

West et Kardashian ont tous deux pleuré la perte de leur ami et partagé des messages réconfortants via les réseaux sociaux.

Notamment, la réunion de l’ancien couple à Miami a marqué la première fois qu’ils ont été vus ensemble depuis que Kardashian a commencé à sortir avec Pete.

Le mannequin et le comédien se sont liés pour la première fois fin octobre après avoir été admirés ensemble à Knott’s Berry Farm en Californie avant Halloween.

Le couple, cependant, a partagé son premier baiser publiquement le 9 octobre lors d’un sketch de Saturday Night Live lorsque Kardashian était l’hôte.