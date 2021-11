Kim Kardashian plaisante sur le mariage à la fête pré-mariage de Simon Huck

Quand il s’agit de mariage, Kim Kardashiana des blagues.

Vendredi 12 novembre, la star de télé-réalité de 41 ans, qui est en train de divorcer Kanye ouest, son troisième mari, a assisté à une fête pré-mariage pour un ami de la famille Simon Huck et son fiancé Phil Riportella, qui se marient ce week-end. Lors de la fête, qui a eu lieu au Sunset Tower Hotel à West Hollywood, en Californie, Kim s’est lancée dans une routine de comédie stand-up impromptue tout en prononçant un discours sur le mariage, comme on le voit dans une vidéo Instagram Story publiée par un autre invité et mutuelle Derek Blasberg.

« J’étais un peu confuse parce que je n’ai pas vraiment compris cette histoire de mariage moi-même », a-t-elle déclaré en riant, « donc je ne sais pas quel genre de conseils et de choses je vais vous donner ce soir. . «

En février, Kim a demandé le divorce de Kanye, son mari depuis sept ans et père de leurs quatre enfants—Nord Ouest, 8, Saint-Ouest, 5, Chicago Ouest, 3 et Psaume Ouest, 2.

Dans une récente interview sur le podcast Drink Champs, Ye a qualifié la star de télé-réalité de sa « femme » et a déclaré qu’il essayait de « sauver ma famille et de garder ma famille unie ».