Kim Kardashian plaisante sur son expérience de mariage

« J’étais un peu confuse parce que je ne comprenais vraiment pas ce problème de mariage », a-t-elle déclaré, provoquant le rire, « donc je ne sais pas quel genre de conseils et de choses je vais vous donner ce soir », a déclaré le mannequin. entendu dire dans une vidéo. Histoire Instagram publiée par un ami commun et invité Derek Blasberg.

En février, Kim a demandé le divorce de Kanye, son mari depuis sept ans et père de ses quatre enfants, North West, Saint West, Chicago West et Psalm West. Cependant, dans une interview qu’il a donnée sur le podcast Drink Champs, le rappeur a qualifié la star de Keeping of with the Kardashians de sa « femme » et a déclaré qu’il essayait de « sauver ma famille et de la garder ensemble ».

Kim, pour sa part, a récemment fait ses débuts dans Saturday Night Live et a depuis été liée de manière romantique à l’acteur et comédien Pete Davidson.

Kim Kardashian (Instagram)

D’autres vidéos de la fête, que l’amie de Kim Tracy Romulus a partagées sur ses histoires Instagram et qui sont devenues virales sur divers profils du célèbre réseau social, montrent la star en train de plaisanter à propos de son deuxième mariage.