Kim Kardashian porte une robe à sequins Balenciaga

Kim Kardashian s’exhibe sur la photo en robe noire de Balenciaga | Instagram

Bien qu’il existe des centaines de stars et de célébrités célèbres, toutes ne parviennent pas à imposer la mode comme l’ont fait plus d’une fois la femme d’affaires et la mondaine. Kim Kardashian, maintenant elle l’a refait avec une belle robe de la marque Balenciaga en noir avec des paillettes.

Comme c’est la coutume avec la sœur aînée de Kendall et Kylie Jenner, elle partage souvent ce genre de contenu fantaisiste sur son compte Instagram officiel.

La publication a été faite il y a environ cinq heures, vous pouvez y trouver plusieurs photographies de Kim Kardashian portant cet impressionnant robe à paillettesEncore une fois, la femme d’affaires qui possède SKIMS porte un vêtement noir.

Cela peut vous intéresser : Anastasia Kvitko porte des leggings blancs, portant des breloques

Depuis quelques semaines, il collabore avec la célèbre marque espagnole fondée en 1917 par Cristóbal Balenciaga, un designer espagnol de renom qui a rapidement réussi à devenir le créateur de vêtements impressionnants.

Aujourd’hui Balenciaga est une marque aux tenues élégantes, et au début ils étaient reconnus pour être un couturier (faire des costumes sur mesure).

Kim Kardashian s’exhibe sur la photo en robe noire de Balenciaga | Instagram kimkardashian

Étant Kim Kardashian A l’image du clan Kardashian Jenner, et aussi l’une des figures les plus populaires non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi dans l’industrie, la maison de couture a sûrement misé sur l’ex-femme de Kanye West pour modéliser leurs vêtements.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR TOUTES LES PHOTOS.

Au total, il y avait cinq photographies que la mondaine américaine a partagées dans sa publication, comme description, elle s’est limitée à écrire « Balenci Baby ».

Quand il s’agit de commentaires qui approchent les neuf mille, peu de gens se chargent généralement d’écrire quelque chose dans les publications de célébrités, à moins qu’il ne s’agisse d’un fan impatient de voir son artiste préféré.

Kim Kardashian et Balenciaga

Ce n’est pas la première publication qu’elle partage où on la voit porter ces tenues, celle-ci en particulier est bustier, coupe sirène et ouverte sur le devant par une de ses jambes, ce qui nous permet de voir ce que pourrait être des leggings avec un talon coloré noir aussi.

Un autre look qui a également attiré beaucoup d’attention et qui appartenait également à la célèbre maison de couture, était une combinaison rose, à manches longues et avec le même motif de leggings qui comprend des talons, ainsi qu’une veste à plumes.

Pourtant, le look dont on parlait depuis plusieurs semaines, c’était celui qu’elle présentait au Met Gala, c’était une autre combinaison noire, mais maintenant ton visage était complètement couvert.