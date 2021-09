Kim Kardashian pose depuis la cuisine dans des intérieurs blancs ! | .

Fans de femme d’affaires, mannequin et socialite mondain Kim Kardashian est très consciente de son contenu, alors ils ont partagé une photo où il est apparu en utilisant des intérieurs blancs de la cuisine.

Apparemment les internautes et les fans de Kim Kardashian trouvez toujours un moyen de partager uniquement le meilleur contenu de la femme d’affaires et de la sœur aînée de Khloe kardashian.

La même chose s’est produite dans un compte Instagram dédié à la belle célébrité de la téléréalité KUWTK, qu’il a joué aux côtés de ses sœurs pendant 20 saisons.

Bien que sur l’image il soit apparemment dans une cuisine, il est certain que ce n’est pas exactement la cuisine de sa maison, elle a probablement été adaptée pour la séance photo.

Avec certains éléments qui sont immédiatement associés à l’industrie de la cuisine, il semble plutôt que vous posiez à l’intérieur d’une cuisine industrielle à cause du type de tables en métal et de la finition sur les murs, le plus drôle c’est qu’il y a aussi des beignets et des verres à faire du café.

De son côté, cette beauté porte un gallon de lait avec une de ses mains et avec la seconde elle boit un petit verre.

La femme d’affaires qui possède ÉCRÉMATIONS et Beauté KKWIl ne porte pas de chaussures, on dirait qu’il vient de se lever le soir pour boire un petit lit et dormir, donc l’image qu’il voulait projeter était la bonne.

Sans plus d’informations sur l’image, vous pouvez spéculer sur diverses choses à propos de l’image ou simplement laisser libre cours à votre imagination et inventer des histoires à son sujet, en profitant du fait qu’elle a l’air assez coquette comme sur n’importe laquelle de vos photos.

Avec l’une de ses jambes légèrement pliées les courbes que cette beauté américaine, d’origine arménienne de son père, a probablement fait soupirer ses fans, et c’est précisément pour cette raison qu’ils ont décidé de partager cette image le 19 août 2019.

Kim porte des intérieurs blancs à la fois un peu petits et ce ne serait sûrement pas une surprise qu’il fasse partie de sa ligne de pyjama SKIMS, nous avons vu ce haut sans manches dans certaines de ses collections, mais jusqu’à présent pas en blanc.

Actuellement, l’ex-femme de Kanye West, sur son compte Instagram officiel, compte plus de 251 millions d’abonnés, en plus de 5 267 publications, parmi lesquelles nous trouverons probablement la photo principale de cette note.