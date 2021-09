Kim Kardashian pose plus que coquette avec seulement des bottes et un ruban | Instagram

!Kim kardashian ouest La star des réseaux sociaux a une nouvelle fois conquis ses followers avec une photographie où ses courbes sont devenues les protagonistes, car elles étaient plus qu’exposées en utilisant seulement une paire de bottes et un ruban comme tenue.

La socialite mondain considérait que ses meilleurs complices devant la caméra seraient une paire de bottes hautes d’une couleur très claire et le bas d’un maillot de bain, tous deux d’une couleur qui pourrait se perdre dans la peau de la belle Kim Kardashian.

L’étoile Garder le contact avec les Kardashian elle a posé comme une pro devant la caméra avec son charme le plus célèbre au sol et une jambe tendue et une jambe pliée. La jambe que la belle Kim Kardashian a pliée dans le but de couvrir un peu ses rondeurs et de ne pas trop en montrer à la caméra.

La position de l’ex de Kanye ouest a permis que malgré le fait de ne pas porter de garde-robe, l’image puisse facilement circuler sur les réseaux sociaux et que tout le monde puisse profiter de sa beauté. La sœur aînée de Kylie et Kendall Jenner a laissé tomber ses cheveux cette fois.

Kim Kardashian a été capturée “comme si elle ne s’en rendait pas compte” avec un maquillage assez naturel et un fond de la même manière, car ce n’était qu’un fond d’écran clair, les adeptes de la mondaine ont apprécié l’image.

La photographie fait partie de la collection des followers de Kim Kardashian West, puisqu’elle se trouve sur un compte fan Instagram, où elles n’arrêtent pas de remplir leur idole de compliments.

Récemment, Kim a fait sensation en s’habillant à nouveau en mariée pour Kanye West, ceci au milieu des rumeurs d’une possible réconciliation ; cependant, apparemment ce n’était pas le cas et ils ne s’entendent que mieux.