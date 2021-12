Kim Kardashian pose sexy pour un magazine et s’habille en noir

Kim Kardashian pose pour le célèbre magazine, vêtue de noir | PA

Une fois de plus, la femme d’affaires coquette et mondaine Kim Kardashian a partagé une publication, dans laquelle elle apparaît posant pour un célèbre revue alors qu’il était habillé en noir portant à nouveau sa belle silhouette.

Il y a un jour, la sœur cadette de la célèbre personnalité d’Internet Kourtney Kardashian a partagé un post où elle portait des vêtements, qui n’étaient pas seulement accrocheurs, c’était une combinaison qui mettait tout en valeur en elle.

Avec sept photos Kim Kardashian Comme à son habitude, il a décidé de surprendre ses millions de followers, qui s’élèvent aujourd’hui à 269 millions.

C’est pour le magazine i-Di qu’a participé l’ex-femme du rappeur Kanye West, qui est le père de ses quatre enfants, et avec qui il a été pendant six ans de sa vie en tant que mari et femme.

Kim Kardashian West est le nom avec lequel elle est devenue célèbre | PA

Dans sa description, la propriétaire de SKIMS et KKW Beauty, a commenté certains témoignages des personnes qui avaient été chargées de rendre sa séance photo parfaite, a partagé le nom de son photographe, de la directrice de casting et de son maquillage.

Apparemment, la première photo est la couverture, elle porte un body noir avec des bretelles ainsi qu’un pantalon noir, ses cheveux sont rassemblés avec une longue tresse que nous avons vue à plus d’une occasion.

Chacune des photos est réalisée en noir et blanc, Kim Kardashian Elle a quelques variations dans sa tenue, avec des hauts plus courts et une jupe comme elle est apparue sur sa deuxième photo.

Quelque chose qui se répète sur plusieurs photos et qui attire immédiatement l’attention, c’est son collier, il est de couleur argent et il semble être un serpent qui se ferme avec son propre corps.

Vous pouvez également voir un long imperméable qui pourrait aller jusqu’au sol et comme ses autres tenues, celui-ci est noir.

Le succès de Kim Kardashian en tant que future avocate

L’une des dernières nouvelles partagées depuis plusieurs jours est que la femme d’affaires et influenceuse a réussi à passer son examen de droit.

Cela semble être sa troisième tentative pour devenir avocate en herbe, même si elle a eu il y a longtemps l’occasion d’aider certaines femmes sur son Kim Kardashian West : Justice Project.

Étant la fille d’un célèbre avocat, la femme d’affaires voulait sûrement suivre les traces de son père Robert Kardashian, apparemment seule Kim a décidé d’étudier une carrière.