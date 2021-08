Kim Kardashian pourrait annuler le divorce de Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West œuvrent-ils à la réconciliation ? Alors que le couple est au milieu d’un divorce, l’apparition de Kardashian dans une robe de mariée lors de la dernière (et la plus controversée) soirée d’écoute Donda de West même, il y a des rapports contradictoires quant à savoir si la star de L’incroyable famille Kardashian continuera sur le chemin divorcer. TMZ rapporte qu’ils ont passé beaucoup de temps ensemble en privé et qu’ils “travaillent à reconstruire les bases de leur relation”.

La procédure de divorce est actuellement toujours en cours, mais des sources affirment qu'”il est possible que Kim retire la demande de divorce. Il y a évidemment beaucoup d’amour et d’histoire entre l’ancien couple, mais de nombreux points de désaccord doivent être résolus”.

Cependant, PEOPLE est moins sûr qu’une réunion amoureuse soit en préparation. Alors que Kardashian et West s’efforcent de guérir leur relation brisée, une source proche de la famille a expliqué que “Pour le moment, elle n’appelle pas [the divorce] “La source a poursuivi, expliquant que les choix vestimentaires de Kim étaient plus révélateurs de “ce sens plus holistique de l’amour en tant que force de guérison” que l’ancien couple qui se remettait ensemble. “Ce qui est important, c’est qu’il ne s’agit pas du tout de se de nouveau ensemble ou quelque chose comme ça”

Une source distincte a déclaré à PEOPLE avant l’événement de jeudi que “Kim et Kanye ont une relation amicale. Il a toujours été important pour Kim d’avoir une bonne relation avec Kanye. Cependant, ils ne se remettent pas ensemble.”

L’événement qui a déclenché toutes ces spéculations s’est déroulé lors de la dernière chanson de l’événement de jeudi soir, “No Child Left Behind”, et après que West ait déjà sorti DaBaby et Marilyn Manson, ainsi que d’autres invités spéciaux, et a même semblé se fixer lui-même en feu. Devant une réplique de la maison d’enfance de West, Kardashian est montée sur scène dans une robe de mariée Balenciaga Couture, selon TMZ, qui était associée à un voile. Le Daily Mail rapporte qu’à un moment donné, un Occident souriant semblait tenir une Bible, et la vidéo partagée sur un compte de fans après la dernière chanson de la nuit semblait montrer West et Kardashian se tenant la main alors qu’ils sortaient du lieu.