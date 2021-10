Kim Kardashian prête pour l’automne, porte une combinaison avec des roses | Instagram

La femme d’affaires et mondaine américaine de énormes courbes Kim Kardashian a partagé une publication où elle exhibait ses charmes, au moyen d’une combinaison rose avec un imprimé également de roses.

Kim Kardashian Il a toujours tendance à laisser bouche bée ses millions de followers, ceci grâce aux tenues inhabituelles qu’il a tendance à porter.

La même chose s’est produite récemment dans son dernier post Instagram, où d’ailleurs il a déjà 5 363 publications et aussi plus de 258 millions de followers.

Il y a seulement quatre heures, il a rendu ces images publiques, dans lesquelles il porte un type de tenue qu’il a porté à différents événements, comme lors de sa présentation en tant qu’animateur de l’émission satirique Saturday Night Live.

Il y avait deux photos qu’il a partagées dans sa publication la plus récente, sur lesquelles il semble qu’il porte une seule pièce de dentelle rose avec un fond nude, vous pouvez déjà voir en dessous et heureusement ce n’est pas sa peau qui est vue.

Depuis sa rupture avec le rappeur Kanye West et père de ses enfants, Kim Kardashian Elle a repris les rênes de sa vie et continue maintenant de faire ce qu’elle aime le plus, de gérer ses affaires, de s’habiller comme elle l’aime et de s’occuper de ses enfants.

Bien qu’en réalité cela n’ait jamais été un obstacle à la socialite mondain quand elle était mariée, seulement aujourd’hui ses tenues sont de plus en plus frappantes et hors du commun.

La combinaison de Kim Kardashian est à col haut, à manches longues et a même des gants faits du même tissu et aussi ses baskets, ceux-ci semblent faire partie de la garde-robe d’une seule pièce.

Grâce au design serré qui fait sûrement partie d’une importante maison de couture, la sœur aînée de Kourtney Kardashian est récemment apparue avec une combinaison similaire également en rose, mais elle était complètement lisse.

Immédiatement après son apparition en public avec ce design, la chanteuse, actrice et femme d’affaires mexicaine Thalía a déclaré que Kim avait copié son design car il y a des années, l’interprète de « Amor a la Mexicana » était apparue dans une combinaison rose dans une émission de télévision.

La nouvelle est immédiatement devenue virale, mais apparemment c’était quelque chose que la propriétaire de SKIMS n’a pas pris en compte, car ses vêtements semblent totalement originaux, elle ressemble toujours à une diva.