Kim Kardashian profite de ses vacances sereines avec des photos en bikini à couper le souffle

Kim Kardashian publiant des photos de bikini confiantes et sexy au milieu de toutes les spéculations galopantes est une bonne forme d’évasion et d’amour-propre, cependant. Au fil des ans, la figure centrale de L’incroyable famille Kardashian a en fait transformé ce battage médiatique en un mélange fascinant de spectacle et d’art – il suffit de regarder son livre égoïste 2015 complètement génial. Dans ce document, la star a compilé des centaines de clichés francs et publics d’elle-même pour les revendre aux masses (y compris moi, via ma mère, si vous pouvez le croire). Si le titre lui-même ne vous intrigue pas, je dirais seulement que les «pages noires» explicites donnent un tout autre sens au mot «à couper le souffle».