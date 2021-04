Kim Kardashian publie d’adorables photos de famille avec ses enfants au milieu du divorce de Kanye West

Malgré les récents troubles dans sa vie personnelle et la fin de L’incroyable famille Kardashian, l’avenir s’annonce radieux pour Kardashian. Le magnat des médias sociaux compte plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram. Sa marque de shapewear SKIMS est actuellement évaluée à 1,6 milliard de dollars, et de nouvelles gouttes se vendent en quelques minutes. Ses amis restent solidaires, la bestie d’enfance Paris Hilton sympathisant avec leur ennui de télé-réalité. De nouveaux messages sur les réseaux sociaux montrent la star de télé-réalité et ses enfants gambadant sur les plages et exhibant des tenues amusantes et coordonnées. Une chose est sûre: peu importe ce qui va suivre, Kim Kardashian aura toujours un public envoûté.

Pour l’instant, la 20e et dernière saison de L’incroyable famille Kardashians a déjà débuté et est diffusée le jeudi à 20 h HE.