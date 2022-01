Kim Kardashian publie un selfie lors de ses premières vacances avec Pete Davidson aux Bahamas

D’après son apparence, Kim Kardashian et Pierre DavidsonLe premier bae-cation de ‘s a bien commencé … et elle fait la fête dans un bikini minuscule.

Kim est passée en mode selfie, publiant une photo d’elle-même allongée dans un deux-pièces marron, et incluait la légende « Sweet sweet fantasy baby ».

Nous sommes sûrs que Pete co-signera là-dessus — comme nous vous l’avons dit, le couple arrivé aux Bahamas hier via un jet privé et un bateau … et ils étaient tous souriants lorsqu’ils ont atterri.

Jusqu’à présent, ils profitent de bonnes vibrations et de détente, malgré leur voyage en tant qu’ex-mari de Kim, Kanye West, a eu une série de rendez-vous avec l’actrice julia renard — ils étaient partout à Miami le week-end dernier, avant frapper NYC pour le dîner, à Carbone, et une pièce de Broadway.

Il est difficile d’ignorer que Kim et Julia ont peut-être le même goût (littéralement) – Carbone est le restaurant préféré de Kim K et Julia a été décorée à Balenciaga … qui est devenue la signature de Kim au cours de la dernière année. ??

Si le jury ne sait toujours pas si Ye et Julia sont une vraie romance ou juste pour le show-mance… Kim et Pete sont définitivement devenus plus sérieux. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, ils a loué une salle de cinéma regarder « House of Gucci »… et ce n’était pas un théâtre ordinaire. C’était le cinéma de Staten Island que Pete a fréquenté toute sa vie.

Et maintenant, les tourtereaux se lâchent et profitent de la compagnie l’un de l’autre… à la manière d’une île.