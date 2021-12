Kim Kardashian, qui a finalement réussi l’examen du Baby Bar, veut être légalement déclarée « célibataire »

13 décembre 2021 / Publié par : Allison

Eh bien, Noël est clairement arrivé tôt à celui de Kim Kardashian musée austère de la richesse stérile. Kim fait un pas de plus vers la réalisation de ses rêves d’Ally McBeal. Après de nombreuses tentatives infructueuses, elle a finalement réussi l’examen du baby bar en Californie. Cela signifie qu’il y a de plus en plus de chances qu’elle soit connue sous le nom de Kim Kardashian, Esq. Mais il y a une chose qu’elle veut vraiment être connue en ce moment même, et c’est « légalement célibataire ». Kim est actuellement en train de divorcer de Kanye West, mais elle a récemment fait des démarches pour demander à l’État de Californie de la reconnaître comme définitivement pas avec Kanye.

Cela fait environ dix mois que Kim Kardashian a déposé des papiers pour divorcer de Kanye West après six années de mariage parfois chaotiques. Ils sont tous les deux si riches et ont tellement d’assistants et d’employés que je pensais qu’ils seraient capables de divorcer plus rapidement qu’il n’en faut à Kanye pour mettre Kim dans quelque chose qui a l’air cassé. Mais cela prend du temps, probablement parce qu’ils sont si riches. Quoi qu’il en soit, Kanye continue de vivre sur l’île de l’illusion, où il semble croire que ce n’est qu’une question de temps avant que sa femme légalement mariée ne revienne en courant dans ses bras et admette qu’elle a fait une terrible erreur il y a dix mois. Quelqu’un ferait mieux d’envoyer à Kanye un message dans une bouteille qui lit MOVE ON en grosses lettres rouges, parce que Kim n’attend pas que le divorce soit officiellement clair pour commencer à dire aux gens qu’elle n’est plus mariée. via TMZ :

Kim a déposé des documents juridiques vendredi… qui, s’ils sont approuvés par un juge, la rendront officiellement célibataire. Elle demande essentiellement au juge de séparer les questions de garde d’enfants et de propriété de l’état matrimonial. Kim demande également que son nom de jeune fille soit restauré… aka, laisse tomber le « West ».

Alors, adieu Kim Kardashian West, on vous connaissait à peine. Vous? Oh merde, tu ne peux pas t’en débarrasser ! Mais tout cela a du sens quand on se souvient qu’en été, beaucoup de maquillage de Kim Beauté KKW La ligne était en train d’être nettoyée, au milieu des rumeurs selon lesquelles Kim envisageait de renommer son entreprise de cosmétiques. Au moment de la vente, TMZ a remarqué que Kim avait commencé à ramasser des poignées de médias sociaux et des sites Web liés au mot SKKN, qui pourrait être le nouveau nom de KKW Beauty.

Le déménagement à définir comme légalement célibataire est juste pour que deux personnes en instance de divorce puissent continuer leur vie, pendant qu’elles prennent leur temps pour partager leurs biens ou trouver la garde des enfants. Et avec cela à l’écart, Kim peut vraiment continuer sa vie, qui, je suppose, est une star de télé-réalité au talent ambigu devenue avocate. Kim a fait la grande annonce sur Instagram, où elle a déclaré qu’elle avait passé le baby bar à son 4e essai.

Kim dit qu’elle a encore un examen du barreau à passer avant de pouvoir légalement être appelée avocate. Nous ne savons pas quand ce sera, mais qui sait ? Peut-être que cela arrivera bientôt. Et ensuite, elle peut se représenter lorsqu’elle donne à Kanye West un arrêt et s’abstenir d’essayer de la courtiser. « Kanye, mon client – ​​moi – a besoin que vous arrêtiez de paraître si étrange et désespéré. Bizarre est une chose, mais quand on y ajoute du désespoir, eh bien… ce n’est tout simplement pas l’ambiance que je veux chez un ex-mari.

Photo : Wenn.com