Kim Kardashian raconte comment les skims ont changé l’industrie du shapewear

Kim Kardashian n’est pas une maman ordinaire, c’est une maman cool. Tellement cool en fait, qu’avoir des filles North et Chicago est en partie ce qui l’a inspirée à créer sa ligne éponyme de shapewear, Skims. Dans une interview avec Vogue, qui est sorti le 15 mars, la star à plusieurs traits d’union a donné un petit aperçu de la façon dont elle a réellement commencé avec sa marque de mode. Et alerte spoiler: tout a commencé par une action de bricolage dans l’évier!

«J’essaie toujours de voir ce qui m’obsède et ce qui est une nécessité dans ma vie. Si ce n’est pas parfait, comment puis-je essayer de faire quelque chose qui l’est. Un énorme écart qui me semblait manquer dans les vêtements de forme était juste la gamme de couleurs. Il y avait probablement une nuance de nu, un noir et peut-être un nu plus foncé – si c’est le cas », raconte l’entrepreneur de 40 ans à Vogue.

Elle poursuit: «Il n’y avait généralement que deux tons. C’était un nu trop clair pour moi et un noir. Je le prenais et le mettais dans l’évier avec des sachets de café et de thé et je le laissais reposer là, le tremper et le teindre pour qu’il devienne une nuance plus foncée de nu. J’ai juste pensé: ‘Cela n’a pas de sens.’ Il y a tellement de tons de peau différents. Si je ne trouve pas la mienne, je sais que ma fille ne pourra pas trouver la sienne.

Avec cette prise de conscience, Skims est né.

Peut-être que Kardashian a juste une touche dorée, mais la ligne a décollé assez instantanément, gagnant une poignée de soutiens organiques de célébrités en cours de route. En fait, la maman de quatre enfants se souvient d’un petit accrochage avec Martha Stewart tout en parlant à la prise.

« Elle [Stewart] m’a arrêté à une fête. Je ne l’oublierai jamais – je suis obsédé par Martha Stewart. Je marchais à New York et j’entends « Kim, Kim! » Je me retourne et elle me dit: «J’ai juste besoin de Skims, j’adore ça» », partage Kardashian. «C’était un moment tellement fier que Martha Stewart voulait Skims.»

Stewart n’est pas non plus la seule célébrité à aimer la marque. Le fondateur de KKW Beauty révèle que Kathy Bates une fois, elle lui a envoyé une lettre manuscrite professant son amour pour la marque. Alors ne soyez pas choqué si Bates, 72 ans, apparaîtra bientôt dans une campagne Skims!

Un autre facteur contribuant au succès de la marque est en grande partie dû à l’approche redéfinie de la star de Keeping Up With the Kardashians en matière de sous-vêtements. Elle n’hésite pas à prendre la pose dans Skims ou à publier des photos gainées de vêtements sur les réseaux sociaux.

«Les gens diront: ‘Oh, tu as redonné du style à l’usure de la forme’… Je ne suis jamais du genre à hésiter à dire [that I wear] des choses sous mes vêtements, donnez tous les conseils à mes copines ou promenez-vous juste dans mes Skims. Je pense que cela a rendu les gens, peut-être aussi un public plus jeune, à l’aise de porter des vêtements gainants et de se sentir bien dans leur peau, peu importe leur âge ou leur jeunesse.

Et quand est venu le temps de se diversifier dans le loungewear (bravo à la collection cosy!), Le timing était définitivement du côté de Skims. «La pandémie a frappé lors de notre première ou deuxième baisse de vêtements d’intérieur et nous avons fait concevoir des vêtements d’intérieur pour toute l’année prochaine», raconte-t-elle. Vogue. «C’était juste le moment idéal et la tempête parfaite pour tout le monde qui restait à la maison et voulait être beaucoup plus à l’aise.»

