KIm Kardashian ravi et heureux avec Pete Davidson

Kim Kardashian ravie et heureuse avec Pete Davidson. Oui, ils disent que le couple montre des signes de ne pas ralentir au cours de la nouvelle année. Sûr!

Les gens ont ce rapport EXCLUSIF qui dit qu’une source dit « Kim est très contente de lui ». OH MON DIEU! MDR!

« Kim l’aime beaucoup » – une source a confié à People à propos de la femme d’affaires, qui s’est séparée de Kanye West en janvier. « (Kim et Pete) sont très aimants et affectueux l’un envers l’autre. »

Bahahahahaha bien sûr, c’est parce que les gens disent qu’ils ne les voient jamais se toucher, vous savez, être affectueux les uns avec les autres en tant que couple, mais s’ils ont des doutes, la source précise :

«Ils ont l’air plus à l’aise qu’un couple qui est ensemble depuis longtemps. Kim est visiblement très contente de lui. »

SUUURE ! C’est pourquoi les sources doivent s’en souvenir et le souligner à tout moment. NOUS AVONS COMPRIS!

Et bien qu’ils vivent tous les deux à l’autre bout du pays, Kim à LA et Pete à New York, ils font l’effort de se voir pour toujours, comme le récent et très « spontané » rendez-vous à Staten Island où ils ont appelé tous les papas et Pete a présenté Kim à sa mère et à sa sœur.

« (Il) est exactement ce dont Kim avait besoin après son divorce – quelqu’un avec qui la faire rire et juste s’amuser », a déclaré l’initié. « La fin de son mariage a été une période très sombre pour elle et Pete a été l’antidote. »

MDR! On dit que Pete était la dernière option sur la liste des candidats aux cirkus, car personne ne voulait être apparenté aux Kardashian… Bahahahaha… Hé ! ils disent d’accord?

Alors Kim Kardashian ravie et heureuse avec Pete Davidson.

D’autres nouvelles du beau couple de Kim et Pete…

Pete a invité Kim à Miami pour son spécial du Nouvel An. (HL) La relation de Kim et Pete s’est intensifiée rapidement, ils deviennent sérieux. (Nous) Kim a posté la fin de Spider-Man depuis son Instagram et a été frappé sur Twitter pour un idiot… puis il a tout supprimé. (Marie Claire)

Le désespoir de détourner l’attention sur Kasa Kardashian est énorme…

Et avec Kourtney et Travis, ils se disent très, très amoureux tout comme les amoureux de l’école… Kourtney a posé tout plein de tatouages. Oui peut importe! Il est même apparu que Kylie et Travis étaient « super amoureux » en attendant leur deuxième enfant. Meh !