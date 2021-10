Kim Kardashian reçoit la succession de Hidden Hills au milieu du divorce de Kanye West

« Je ne connaissais vraiment rien aux meubles avant de rencontrer Kanye, mais être avec lui a été une éducation extraordinaire », a déclaré Kim au magazine. « Je suis très fier maintenant de savoir ce que nous avons et pourquoi c’est important. »

Pour donner vie à sa vision, le rappeur Donda a fait appel à un designer et créateur de goûts belge Axel Vervoordt. Kim a déclaré qu’elle et son mari de l’époque partageaient des goûts similaires, mais qu’elle était la plus soucieuse de la logistique des deux lorsqu’il s’agissait de réaménager leur maison.

« La seule chose que Kanye et moi avions en commun était notre préférence pour une palette neutre. J’aime la simplicité du design. Tout dans le monde extérieur est si chaotique. J’aime entrer dans un endroit et ressentir immédiatement le calme », ​​a-t-elle déclaré. partagé. « Kanye proposait les idées les plus farfelues, et je dirais : » Ce n’est pas normal. Nous avons besoin de tiroirs ! » J’étais la voix de la fonctionnalité. »