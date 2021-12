Kim Kardashian remercie Kanye aux People’s Choice Awards

Lire du contenu vidéo

Kim Kardashian a remporté le Fashion Award aux People’s Choice Awards 2021 hier soir … et elle a remercié son ex, vous … YAY!!!

Vainqueur de l’année dernière, Tracee Ellis Ross, a remis le prix à KK, qui portait une combinaison noire moulante, des gants et des lunettes de soleil – alors qu’elle déambulait sur une longue piste pour accepter.

La Kardashian était pleine de gratitude et a dit qu’elle se sentait honorée de recevoir le prix de Tracee. Mais, le clin d’œil à son ex-mari, Kanye, était de loin le moment le plus intéressant.

Kim a dit qu’elle se sentait inspirée par tant de gens. Mais, elle s’est assurée de donner à son ex toutes ses fleurs… « A Kanye », a-t-elle dit, « pour m’avoir vraiment fait découvrir le monde de la mode »

Kim a expliqué qu’elle avait commencé comme organisatrice de garde-robe et styliste, donc recevoir cet honneur était comme un « moment de pincement »… « Je suis tombée amoureuse de la mode et je suis tellement inspirée par tant de gens mais encore une fois, ce C’est comme un rêve de me réveiller et de porter ces vêtements incroyables, d’essayer de nouvelles choses et de prendre un risque. »

C’est assez incroyable… Kim est passée du travail derrière le comptoir du magasin Dash au lancement de sa marque de shapewear, Skims, qui était évaluée à plus d’un milliard de dollars. Et, bien sûr, il y a ses marques de beauté – KKW BEAUTY et KKW Fragrance.

Balenciaga est clairement son truc… vous vous souviendrez de sa combinaison entièrement noire, de ses gants et de sa longue traîne plissée qui la couvraient de la tête aux pieds au MET Gala – oui, même son visage.

En ce qui concerne Kanye et Kim… Ye a exprimé son amour pour son ex-femme, qui a clairement noué des relations avec Pete Davidson. Néanmoins, le divorce est toujours en cours.