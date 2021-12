Kim Kardashian remercie son ex-mari Kanye West dans le discours du People’s Choice Award

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Kim Kardashian a remercié son ex-mari Kanye West dans son choix d’acceptation pour son People’s Choice Award.

Alors que la star de L’Incroyable Famille Kardashian a demandé le divorce du rappeur en février, le couple est clairement en bons termes et on adore le voir.

Kim a remporté le prix de l’icône de la mode lors de l’événement, déclarant lors de son discours sous les acclamations: «À Kanye, même, pour m’avoir vraiment fait découvrir le monde de la mode.

« Je suis tombée amoureuse de la mode et je suis tellement inspirée par tant de gens, mais encore une fois, c’est un rêve que de me réveiller et de porter ces vêtements incroyables et d’essayer de nouvelles choses, de prendre un risque », a-t-elle poursuivi.

« Je suis tellement touché, merci beaucoup. »

Kanye, qui a exprimé ouvertement son souhait de retrouver son ex-femme, ne semble pas avoir répondu au cri.

Pour l’événement, Kim avait l’air aussi magnifique que toujours dans un numéro noir moulant de la tête aux pieds avec des détails de lingerie à l’extérieur, des gants et une paire de lunettes de soleil spectaculaires.

Ailleurs lors de l’événement étoilé, Christina Aguilera a remporté le prix de l’icône de la musique, tandis que Halle Berry a remporté le prix de l’icône du peuple.

Kim a remporté le prix de l’icône de la mode (Photo: .)



Elle a dit qu’elle était «humiliée» par le prix (Photo: .)

Pendant ce temps, Dwayne ‘The Rock’ Johnson a remporté la grande star de cinéma masculine de 2021 et la star de cinéma de comédie de 2021, ainsi que le prix de champion du peuple honorifique.

Kim, 41 ans, et Kanye, 44 ans, se sont séparés au début de l’année en invoquant des différends à l’amiable et ont coparenté leurs enfants, North, huit ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans, et Psalm, deux.

Alors que l’icône de la réalité semble avoir évolué avec la bande dessinée Pete Davidson, le couple ayant récemment eu une série de rendez-vous, Kanye a été très franc sur son désir de revenir avec Kim.

Kanye a été ouvert à vouloir revenir avec Kim (Photo: .)



Kim a eu une série de rendez-vous avec Pete Davidson (Photo: . pour The Met Museum/Vogue)

Il a récemment profité de ses histoires Instagram pour partager une vieille photo de lui et de sa femme de l’époque, Kim en train de s’embrasser.

Bien qu’il n’ait pas ajouté de légende, la photo comprend un titre de TMZ déclarant: « Kanye West dit que Dieu ramènera Kim, 41 ans, et lui, inspirera des millions de personnes ».

Le titre faisait référence à un discours prononcé par Kanye lors d’un événement caritatif à Los Angeles, où il a déclaré qu’il était déterminé à se remettre avec sa femme.

Dans le discours, Kanye a déclaré qu’il arrangerait son mariage car Dieu veut qu’ils voient que « tout peut être racheté ».

Le musicien a ajouté qu’il « changerait le récit » de son mariage et qu’il ne laisserait pas E! ou Hulu – deux chaînes où les Kardashian diffusent des émissions de téléréalité – « écrivez le récit sur ma famille ».

Expliquant qu’il essayait de s’exprimer de la « manière la plus saine d’esprit », Kanye a simplement ajouté: « Je dois être de retour chez moi ».

Il a également déclaré que « si l’ennemi peut séparer Kimye », cela « fait sentir à des millions de familles que la séparation est acceptable ».

