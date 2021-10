Kim Kardashian remporte la succession de Hidden Hills dans le divorce de Kanye West: rapport

Kim Kardashian est arrivée en tête après une nouvelle décision dans son divorce avec Kanye West.

La mondaine de 40 ans aurait reçu le domaine de 60 millions de dollars à Hidden Hills, en Californie, que les deux ont partagé pendant leur mariage.

TMZ rapporte que les deux ont négocié un prix de rachat pour la propriété, qu’ils ont reconstruite ensemble. West, 44 ans, a conçu la majorité de la maison avec des architectes comme Axel Vervoordt au cours de plusieurs années.

Selon le média, les négociations sur la propriété auraient été très cordiales entre les deux, qui se sont beaucoup soutenus au cours des mois qui ont suivi l’annonce de leur divorce.

Kim Kardashian aurait conservé le domaine de Hidden Hills qu’elle possédait autrefois avec son ex-mari, Kanye West. (Evan Agostini/Invision/AP, Dossier)

La paire a initialement acheté la propriété en 2014 pour 20 millions de dollars. Kardashian et leurs quatre enfants – North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans – auraient résidé dans la maison au milieu du divorce.

West, quant à lui, a séjourné dans son ranch du Wyoming, qu’il a récemment inscrit pour 11 millions de dollars.

La propriété est située à l’extérieur de la ville de Cody – environ 10 000 habitants – et s’étend sur six miles carrés de terres ouvertes et de collines arborées.

La maison a été en grande partie conçue par West après l’avoir achetée en 2014 pour 20 millions de dollars. (Photo de Dimitrios Kambouris/. pour The Met Museum/Vogue)

Selon un rapport de Cody Enterprise, West a également répertorié sept propriétés commerciales dans la région pour plus de 3,2 millions de dollars.

Il semble que le rappeur « Power » cherche à rester plus proche de sa famille, car il aurait récemment acheté une maison de plage de 57,3 millions de dollars à Malibu, selon TMZ.

De nombreux fans ont spéculé au cours des dernières semaines que West et Kardashian avaient annulé leur séparation étant donné qu’ils se soutenaient vocalement, Kardashian apparaissant même dans l’une des émissions « Donda » de son ex-mari vêtue d’une robe de mariée.

La nouvelle du divorce de Kim Kardashian et Kanye West a éclaté plus tôt cette année. (Photo de Ian West/PA Images via .)

Cependant, Kardashian a confirmé que le divorce était toujours en cours lors de son monologue sur « Saturday Night Live ».

« J’ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. De plus, c’est l’homme noir le plus riche d’Amérique. Un génie talentueux et légitime qui m’a donné quatre enfants incroyables », avait-elle déclaré à l’époque. « Donc, quand j’ai divorcé, vous devez savoir que cela ne tenait qu’à une chose : sa personnalité. »

