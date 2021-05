Kim Kardashian répond après qu’elle aurait acheté une statue ancienne qui aurait été “ passée en contrebande ” d’Italie

Une plainte civile des autorités italiennes déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles affirme que la statue a été «pillée, introduite en contrebande et exportée illégalement» et exige son retour en Italie. La statue a été retrouvée parmi 40 autres pièces de l’envoi d’origine, évaluées à environ 745 882 $. Les documents déposés par le tribunal indiquent que, lors de l’enquête initiale sur l’envoi en 2016, il y avait «un affidavit non sous serment déclarant que la statue ne provenait pas de là». Apparemment, le courtier n’a finalement pas été en mesure de fournir «une documentation suffisante», ce qui a motivé la saisie de la statue.