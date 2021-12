Kim Kardashian réussit son examen de droit de première année

Kim Kardashian, récompensée aux People’s Choice Awards 0:45

. – Kim Kardashian a réussi un examen de droit connu sous le nom de « baby bar » et est sur le point de pouvoir exercer en tant qu’avocat dans l’État de Californie.

Kardashian a révélé qu’elle avait réussi l’examen au quatrième essai dans une publication Instagram ce lundi.

« OMFGGG, J’AI RÉUSSI L’EXAMEN D’AVOCAT !!!! », a écrit Kardashian à côté d’une photo d’elle dans une robe bleue scintillante, se regardant dans un miroir.

« En regardant dans le miroir, je suis vraiment fier de la femme vue dans le reflet aujourd’hui », dit la publication. « Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon passage à la faculté de droit, sachez que cela n’a pas été facile et qu’il ne m’a pas été donné sur un plateau. »

Kardashian a déclaré qu’elle était atteinte de covid-19 lors d’une tentative de réussite à l’examen, qui est l’un des deux dont elle a besoin pour pouvoir exercer le droit en Californie.

« Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible et plus difficile que la voie traditionnelle de la faculté de droit, mais c’était ma seule option et je me sens tellement bien d’être ici et sur le point d’atteindre mes objectifs », il a écrit.

Kardashian a continué à remercier le commentateur de CNN Van Jones pour l’avoir persuadée d’étudier le droit, ainsi que les avocats Jessica Jackson et Edy Haney et leurs professeurs, Sam Farkas et Chuck Shonholtz.

Se référant à son défunt père, Robert Kardashian, un avocat célèbre pour avoir défendu OJ Simpson lors de son procès pour meurtre, a écrit : « Je sais que mon père serait très fier et en fait très surpris de savoir que c’est mon chemin maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude. «

Kardashian a terminé le message avec un message positif pour les fans qui travaillent vers leurs propres objectifs.

« L’essentiel est de ne jamais abandonner, même lorsque vous vous accrochez à un fil, vous pouvez le faire !!!!! » a-t-il écrit. « Mettez-y votre esprit et faites-le parce que ça fait tellement de bien une fois que vous êtes de l’autre côté ! »

Ceux qui veulent devenir avocats en Californie doivent réussir les examens certifiés par le California State Bar. L’Association du barreau de l’État a refusé de commenter le résultat de l’examen de Kardashian à CNN, affirmant que les résultats individuels étaient confidentiels.