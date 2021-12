Kim Kardashian réussit son examen de droit ; rêve d’être avocat – The News of Chihuahua – Entre les lignes

La star de télé-réalité Kim Kardashian a réussi un examen de droit en Californie après trois tentatives infructueuses, la première étape de son rêve de devenir avocate, a-t-elle annoncé lundi.

OMFGGGG J’AI RÉUSSI L’EXAMEN BABY BAR !!!! En regardant dans le miroir, je suis vraiment fier de la femme qui se regarde aujourd’hui dans le reflet. Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon parcours à la faculté de droit, sachez que cela n’a pas été facile ou que cela ne m’a pas été imposé. pic.twitter.com/44UiguM4bJ – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 13 décembre 2021

« J’ai réussi le test », a écrit le millionnaire sur Twitter, faisant référence au test de droit californien exigé des candidats sans diplôme universitaire.

Kim Kardashian, 41 ans, a fréquenté le Pierce College à Los Angeles mais n’a pas obtenu son diplôme.

« Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours en faculté de droit, sachez que cela n’a pas été facile ni ne m’est venu », a-t-il expliqué. « J’ai échoué à cet examen trois fois en deux ans, mais à chaque fois, je me suis renforcé, j’ai étudié plus dur et j’ai réessayé jusqu’à ce que je le fasse », a-t-il déclaré.

L’examen de première année comprend quatre essais et un quiz à choix multiples de 100 questions sur les contrats et le droit pénal.

Les statistiques montrent que seulement 20 à 25 % des candidats réussissent cet examen.

La star a demandé plus d’une fois une réforme du système judiciaire américain et a demandé la clémence pour certains condamnés. Et il a rencontré le président de l’époque, Donald Trump, en 2019 sur cette question.

Elle n’est pas la première du clan Kardashian à se rapprocher de la justice, son défunt père, Robert Kardashian, faisait partie de l’équipe d’avocats dans la célèbre affaire OJ Simpson.

La star est en train de divorcer de l’artiste Kanye West.

Avec des informations d’Excelsior