Kim Kardashian révèle avec qui elle a eu sa « première fois »

Quelque chose que des millions de personnes seraient peut-être intéressés de savoir, c’est quand était la « première fois » de leur célébrité et star de célébrité préférée, dans ce cas Kim Kardashian, apparaît dans un livre écrit par Sean Smith qui était chargé de partager ces informations.

Le nom de la personne et d’autres informations sont même évoquées qui, pour certaines personnes, seront de la plus haute importance, peut-être uniquement à cause de la morbidité que le simple fait de le savoir produit.

Le célèbre socialite mondain Et une femme d’affaires américaine a conquis des millions non seulement avec son contenu sur les réseaux sociaux et les produits qu’elle promeut de ses entreprises, ce qui a soulevé son nom, ce sont les controverses dans lesquelles elle a été impliquée.

La chose la plus curieuse est que le propre Kim Kardashian C’est lui qui a favorisé ce type de situation, avec certains commentaires qu’il a tenus ou simplement en partageant des photographies scandaleuses qui en auront laissé plus d’un choqué.

L’ex-femme du rappeur Kanye West apparaît dans le livre intitulé « Kim », écrit par Sean Smith qui révèle qu’il a eu sa première expérience avec un jeune homme qui est d’ailleurs apparenté à Michael Jackson.

De plus, le fait bien connu de la vidéo qui a été enregistrée lorsqu’il était avec son partenaire Ray J est mentionné, avec lequel sa popularité a commencé à augmenter de façon exponentielle, conduisant peu de temps après à devenir une célébrité et une femme d’affaires reconnue.

Kim Kardashian Il était avec Tito Joe Jackson neveu du roi de la pop Michael Jackson, il est mentionné dans le livre qu’il a eu une relation de deux ans avec le jeune homme, il a même demandé à sa mère Kris Jenner la permission de commencer à utiliser des pilules contraceptives.

On raconte que la femme d’affaires et propriétaire de SKIMS et KKW Beauty alors qu’elle n’avait que 14 ans a commencé à avoir des relations avec son jeune partenaire.

Quant au neveu de l’interprète de « Bilie Jean » il a commenté qu’il a toujours entretenu de très bonnes relations avec le clan Kardashian Jenner, cependant il n’a pas évoqué le fait qu’il avait une relation encore plus étroite avec Kim Kardashian.

Ces informations se trouvent dans le livre écrit par Sean Smith publié le 24 septembre 2015, que vous pouvez acheter dans les magasins en ligne.

Sur Amazon, le livre cartonné a un coût de 29,97 $, ce qui en pesos mexicains serait d’environ 586,35 $ à ce jour, alors qu’une douleur est à 20,24 pesos mexicains.