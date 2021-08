Kim Kardashian révèle ce que Kanye West lui a appris pendant leur mariage

Kim Kardashian et son ex-mari Kanye West sont peut-être en train de divorcer, mais Kardashian a beaucoup de gratitude pour West et n’a pas peur de l’admettre. Au cours du podcast We Are Supported By… avec Kristen Bell et Monica Padman, Kardashian a parlé de la seule chose que le mariage avec West lui a apprise, et c’est d’être confiant. West a clairement fait savoir au monde depuis des années qu’il ne se soucie pas nécessairement de ce que les gens pensent de lui, et Kardashian l’a confirmé lors de l’interview; Cependant, elle a pris cela avec un grain de sel et l’a appliqué à sa vie et a exprimé à quel point il est important de vivre pour soi.

“Je suis arrivé à un point – et peut-être [it was] être en couple avec Kanye depuis une décennie, quelqu’un qui ne se souciait absolument pas du facteur de sympathie ou de la perception qu’on avait de lui tant qu’il était fidèle à lui-même – cela m’a tellement appris de la meilleure façon d’être juste moi et vivre dans l’instant présent”, a-t-elle déclaré selon PEOPLE. La femme de 40 ans a ensuite ajouté qu’elle “avait l’habitude de plaire aux gens”, mais qu’elle a depuis appris l’importance d'”être moi-même d’abord”, sans hésiter sur ce que tout le monde pensera malgré la plate-forme massive dont elle dispose.

Les fans qui ont suivi Kardashian dans sa célèbre émission de téléréalité Keeping Up With the Kardashians sauront que ses sœurs ont également du mal avec le facteur de sympathie. Sa sœur cadette Khloé Kardashian a admis qu’elle a du mal avec cela, et après avoir vécu une rupture très publique avec son ex-petit ami Tristan Thompson après l’avoir trompée deux fois, ceux qui l’entourent n’ont pas pu s’empêcher de souligner qu’elle avait besoin de ne vous inquiétez pas tellement de ce que le public pense d’elle, mais concentrez-vous d’abord sur elle. “Vous n’êtes pas obligé de plaire à tout le monde”, a déclaré Kardashian.

“Tant que je suis moi-même et que je le fais comme je le veux, vous avez une vie et vous la vivez pour vous”, a-t-elle ajouté. “Cela m’a appris à avoir plus confiance en moi et à ne pas vraiment me soucier de ce que les autres pensaient.” Kardashian a vécu un divorce très public avec West, mais les deux ont convenu que leurs enfants passent en premier et donc s’assurer que cela reste une priorité est quelque chose qui a été vocalisé au fil des mois via des sources. Les deux se sont mariés à Florence, en Italie, en 2014 et partagent quatre enfants : North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans.