Kim Kardashian révèle lequel de ses enfants est “Full Goth”

Kim Kardashian aide ses fans à suivre les personnalités très différentes de ses enfants.

Le jeudi sept. Le 16, l’alun de 40 ans de L’Incroyable Famille Kardashian est l’invité de The Ellen DeGeneres Show. Au cours de la visite, Kim a discuté des différences entre les quatre enfants qu’elle partage avec son ex-mari Kanye ouest: Nord Ouest, 8, Saint-Ouest, 5, Chicago Ouest, 3, Psaume Ouest, 2.

Comme on le voit dans les images de prévisualisation, l’hôte Ellen Degeneres a posé une question sur une photo de médias sociaux montrant Chicago canalisant le regard de sa mère après avoir fait un tour dans son placard.

“C’est ma fille la plus féminine qui aime le rose et le violet et le maquillage”, a expliqué Kim. “Tous mes enfants sont si différents. North est comme gothique – elle est dans Hot Topic. Elle met de faux tatouages ​​sur son visage, et elle écoute Sabbat noir, et elle est comme une fille gothique à part entière. “

Kim a poursuivi: “Saint est comme un jeu vidéo, un génie de la technologie – comme, incroyable. Et Psalm est vraiment dans Paw Patrol et Cars. Comme, chaque enfant est si différent. Mais Chi-Chi est ma petite princesse. N’importe quoi de princesse, n’importe quoi de fille girly -C’est elle. “