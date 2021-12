Kim Kardashian révèle les cadeaux extravagants que Kris Jenner a offerts à sa famille pour Noël cette année

Même si la famille Kardashian a dû faire Noël un peu différemment cette année en raison de COVID-19, ils ont quand même réussi à tout faire à leur manière. Kim Kardashian a récemment révélé les cadeaux sauvages qu’elle a reçus de sa mère, Kris Jenner. La maman a offert à tous les frères et sœurs Kardashian/Jenner des voitures électriques MOKE spéciales, par PERSONNE.

Lundi, Kardashian a profité de son histoire Instagram pour montrer les cadeaux que sa mère lui a offerts, ainsi qu’à ses frères et sœurs. Elle a dit tout en déplaçant la caméra vers une série de véhicules aux couleurs vives : « Oh mon dieu, regarde nos cadeaux de Noël de ma mère ! Pour tous ses enfants. Comme c’est cool ! » La caméra s’est tournée vers une voiture MOKE en particulier qui était blanche et avait un crâne dessus. Kardashian a immédiatement noté que ce devait être le véhicule de sa sœur aînée Kourtney Kardashian et de son fiancé Travis Barker. Elle a poursuivi en disant qu’elle et Khloe Kardashian avaient reçu les voitures roses.

Depuis que les cas de COVID-19 ont augmenté à travers les États-Unis, la famille Kardashian a organisé une soirée de réveillon de Noël discrète cette année. Bien que leur fête soit généralement une affaire de stars, il semble que l’événement était réservé à la famille et à leurs amis les plus proches. Bien sûr, les Kardashian ont quand même posté de nombreuses photos de la fête, qui les ont vus s’habiller de leurs plus beaux habits de Noël pour l’occasion. La fondatrice de KKW Beauty a enfilé un ensemble entièrement marron, avec des gants et des bottes assortis. Elle a posé pour plusieurs photos avec ses quatre enfants – North, Saint, Chicago et Psalm. Ses filles portaient des tenues assorties en velours rose tandis que les deux garçons portaient des tenues entièrement noires. Chose intéressante, Page Six a souligné que le nouveau petit ami de Kardashian, Pete Davidson, n’avait pas semblé assister aux festivités. Mais, selon PEOPLE, il a toujours été prévu que les deux hommes passent les vacances séparément.

« Elle a fait un bon voyage à New York », a déclaré une source à propos de la récente visite de Kardashian dans la Big Apple. « Pete a emmené Kim dans certains de ses endroits préférés. Elle s’est amusée. Kim fête Noël avec les enfants et ne verra pas Pete. » Kardashian et Davidson étaient liés en novembre après le passage de la star de télé-réalité en tant qu’hôte de Saturday Night Live. Les deux auraient été ensemble depuis. Pendant ce temps, Kardashian est toujours en train de divorcer de son ex-mari Kanye West, qui vient d’acheter une maison en face de sa résidence.