Kim Kardashian révèle pourquoi elle a divorcé de Kanye – The Chihuahua News – Intrelíneas

La dernière saison de “L’incroyable famille Kardashian” C’était très attendu non seulement parce qu’il s’agissait de son dernier versement, mais aussi parce que beaucoup espéraient trouver la réponse aux raisons pour lesquelles Kim et Kanye ont rompu.

Bien que la question ne soit pas encore définitivement résolue, tout indiquerait qu’ilLes rumeurs d’infidélité présumée de Kanye avec un autre homme Ils n’avaient rien de vrai derrière eux et leur divorce serait davantage lié à leur mode de vie.

L’épisode le plus récent de l’émission montrait Kim Kardashian s’exprimant publiquement sur la question pour la première fois depuis que la nouvelle de son divorce avec Kanye West a été publiée et c’est qu’au moment du tournage, le couple n’avait pas encore entamé la procédure judiciaire. .

Pourquoi Kim et Kanye se sont-ils séparés ?

Bien qu’il ne s’agisse que d’un court segment de la série, il montre Kim et Khloé en train de parler des problèmes que la première a avec son mari de l’époque, Kanye.

Kim explique qu’en ce moment, ils sont “calmes” et qu’il n’y a eu aucun combat récent comme celui qu’ils ont eu avant le voyage, qui, selon eux, était très important et probablement celui qu’ils ont eu quand il a avoué au milieu d’un débat électoral qu’il avait envisagé de faire avorter sa fille aînée, North.

Cependant, immédiatement après, un flashback apparaît dans lequel Kim pleure et se confie à ses sœurs Kylie, Kendall et Kourtney, à qui il dit :

Honnêtement, je ne peux plus continuer à faire ça. Pourquoi suis-je toujours coincé au même endroit pendant des années ? Il déménage chaque année dans un état différent et je dois être à ses côtés pour élever les enfants. C’est un père incroyable, il fait un excellent travail ».

Compte tenu de cela, Kourtney lui assure qu’il continuera d’être un bon père même s’ils ne sont plus ensemble et lui assure que Kanye a été encore mieux sans elle dans le Wyoming. C’est alors que Kim s’effondre et explique la raison possible pour laquelle Kim et Kanye ont rompu :

Je pense qu’il mérite d’être avec quelqu’un qui le soutient à tout moment et le suit partout dans le monde et déménage dans le Wyoming et fait tout. Je ne peux pas faire ça. Je me sens comme un putain d’échec, c’est mon troisième putain de mariage. Oui, je me sens comme un putain de perdant. Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureux”.

A la fin du flash-back, Khloé explique à la caméra que ta sœur a essayé de protéger son mariage à tout prixparce qu’elle-même ne serait pas disposée à vivre comme Kim le fait.

Le dernier épisode de “Keeping up with the Kardashians”, qui sera diffusé le 10 juin, devrait montrer que Kim décide enfin de divorcer de Kanye.

Bien que d’après l’avance, tout indique que la réponse à la raison pour laquelle Kim et Kanye se sont séparés est la même, car dans celle-ci, vous entendez la femme d’affaires et l’influenceuse se plaindre une fois de plus des mouvements constants de Kanye.

Source : Excelsior