Kim Kardashian révèle sa réaction au moment « embarrassant » du chapeau MAGA de Kanye West

Kim Kardashian s’est tenue aux côtés de son mari désormais séparé, Kanye West, dans le cadre de sa candidature présidentielle et de son alliance avec l’ancien président Donald Trump, peu importe à quel point le public l’a ridiculisé et interrogé. Bien que Kardashian ait toujours publiquement soutenu que ses opinions ne correspondaient pas toujours à celles de West, elle a insisté sur le fait qu’elle admirait sa force contre des perspectives opposées. La fondatrice de SKIMS a utilisé Trump à sa manière pour mener ses efforts de réforme pénitentiaire, mais n’a jamais dit qu’elle soutenait ouvertement son administration. Dans une nouvelle interview, Kardashian admet qu’elle n’était pas contente que West porte le célèbre chapeau « Make America Great Again » de Trump.

Lors d’une conversation avec Bari Weiss, Kardashian a déclaré que West porter le chapeau lors d’une apparition chez SNL la rendait nerveuse en raison de la réaction potentielle. Il y a eu des conversations en coulisses avec l’équipe de West essayant de dire au rappeur que ce n’était pas une bonne idée. À un moment donné, elle est même intervenue, ce qu’elle dit qu’elle ne faisait généralement pas.

« Je ne voulais pas qu’il porte le chapeau rouge. Je ne suis pas vraiment un briseur de règles, donc ma personnalité serait du genre » OK, vous n’aimez pas le chapeau rouge ? Je vais l’enlever.' » Je me souviens que d’autres personnes étaient autour et c’est devenu une chose où il n’allait pas continuer parce qu’il voulait être qui il est », a-t-elle expliqué. « Je suis très neutre, mais cette nuit-là, j’ai été très énergique avec lui et je me suis disputé avec lui du genre « Tu dois enlever ce chapeau. » Et maintenant, en regardant en arrière, je pense, pourquoi devrait-il enlever ça si c’est ce que il croit ? Pourquoi ne peut-il pas porter ça à la télévision ? La moitié du pays a voté pour lui, donc clairement d’autres personnes comme lui.

Kardashian dit que les principales leçons qu’elle a tirées de cette épreuve et de West dans son ensemble sont l’importance de rester fidèle à soi-même. « J’ai beaucoup appris de cette situation. Quoi qu’il en soit, cela m’a appris à être un peu plus empathique pour les gens qui veulent juste faire ce qu’ils veulent faire : la liberté d’expression ! Et si vous voulez porter le chapeau, portez le chapeau », a-t-elle ajouté.

Elle a poursuivi: « Je respecte le fait qu’il savait exactement en quoi il croyait et qu’il l’a toujours soutenu. Pour moi, c’est une bonne qualité à avoir, peu importe qui est contre vous et quelles que soient les circonstances. Je pense que c’est tout simplement admirable et c’est juste une qualité vraiment cool. Même si ce n’est pas ce avec quoi je suis d’accord, ou même si je l’aurais fait différemment, je pense que c’est louable. »