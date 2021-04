Kim Kardashian revient à la routine avec un regard rouge

Kim Kardashian retourne à ses activités après de courtes vacances avec ses enfants et ses sœurs à Palm Springs.

Au milieu de la tempête en raison de son divorce avec Kanye West, et après qu’il a été divulgué que son ex-mari ne répondait pas au téléphone et ne communiquait avec elle que via sa sécurité et ses gardiennes, Kim Kardashian s’est réfugiée avec ses quatre enfants, sa famille et quelques amis dans le désert californien.

Mais la star de « Keeping Up with the Kardashians » ne semble pas très affligée par ce qui s’est passé et a partagé plusieurs photos en bikini montrant ses courbes.

Après les vacances de printemps et après la célébration de Pâques, Kim et toute son équipe sont retournées à Los Angeles pour continuer leurs fonctions.

Dans un ensemble comprenant un short en cuir rouge parfaitement ajusté à ses hanches soulignant sa taille minuscule et un pull court avec des découpes camel, marron et rouge, Kim est arrivée chez une amie à West Hollywood.

La propriétaire de «Skims» a complété son look avec des bottines à lacets de Manolo Blahnik et ses longs cheveux au vent.

Pour le moment, le nouveau single tant convoité n’a été montré à aucun homme, mais plusieurs portails d’informations assurent que le rappeur, Drake, a tenté de se rapprocher d’elle.