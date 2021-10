Kim Kardashian rôtit Kanye West et ses frères et sœurs dans le monologue d’ouverture

Kim Kardashian a clairement fait savoir qu’elle avait le sens de l’humour sur elle-même sur SNL hier soir. Dès le départ, l’entrepreneur SKIMS a fait quelques blagues sur sa célèbre famille (et elle-même) lors du monologue d’ouverture. Dans le monologue, la star de KUTWK, qui faisait ses débuts sur Saturday Night Live, n’a pas perdu de temps à se moquer d’elle-même et de sa famille. Elle a donné le coup d’envoi en reconnaissant la confusion autour de son concert d’hébergement, notant: « Je suis surprise de me voir ici aussi. »

Tout en balançant un ensemble rose vif, a également noté le travail problématique de son défunt père Robert Kardashian pour défendre OJ Simpson, les chirurgies plastiques de ses sœurs et le mariage de sa mère Kris Jenner avec Caitlyn Jenner. Elle a également rôti son ex-mari Kanye West. Elle l’a d’abord complimenté et l’a qualifié de plus grand rappeur de tous les temps. Elle a ensuite expliqué leur divorce en disant: « Cela se résumait à une chose: sa personnalité. »

Kardashian a été aperçue plus tôt dans la journée, déclenchant des rumeurs selon lesquelles sa romance ravivée avec West, telle qu’elle a été vue sur des photographies quittant le Ritz-Carlton ensemble, avant le spectacle. Kim portait une tenue Balenciaga complète, portant un manteau rose vif et des gants assortis. Elle a accessoirisé la tenue avec un sac sablier Balenciaga en argent qui coûte près de 2 400 $ ainsi que des chaussons scintillants. Kanye a été vue la suivant juste derrière elle dans un ensemble entièrement noir. Sa sœur, Khloe Kardashian, et sa mère Kris Jenner sont également en visite à New York pour la soutenir pleinement lors de sa première animatrice de l’émission de sketchs humoristiques, rapporte Yahoo! Nouvelles.

Kardashian a demandé le divorce de son mari en février après six ans de mariage. Bien qu’ils aient été vus publiquement (avec et sans leurs enfants) à quelques reprises, y compris une démonstration de soutien à la soirée d’écoute Donda de l’artiste au stade Mercedes Benz, où elle a recréé une scène de mariage avec lui. Des sources ont dit à PEOPLE que la créatrice de Yeezy passait du temps avec elle pour lui offrir quelques astuces et conseils utiles avant sa performance. « Elle ressent beaucoup de pression. Elle veut épater le public », a expliqué l’initié. « Elle est à la fois nerveuse et ravie », a ajouté la source. « C’est une affaire énorme pour elle. Elle prend le concert d’hébergement très au sérieux. »