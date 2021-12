Kim Kardashian saluée par le chauffeur de camion du CO, honteuse par la femme de la victime en tant que Loudmouth

Kim Kardashian reçoit des réactions émotionnelles très opposées après avoir apporté son soutien à un homme condamné à 110 ans de prison pour un accident qui a fait 4 morts…

Kim a récemment publié un article sur Rogel Aguilera-Mederos, un chauffeur de camion de 26 ans du Colorado, qui en 2019 a causé un accident de carambolage qui a fait 4 morts lorsque ses freins sont sortis. Rogel a été condamné à une peine minimale obligatoire de 110 ans pour l’accident.

l’avocat de Rogel, Léonard Martinez, dit bien qu’il n’ait pas parlé directement à Kim, ils sont conscients qu’elle a parlé en faveur de la réduction de la peine de Rogel. Martinez dit que l’équipe juridique est très reconnaissante à Kim d’avoir prêté sa voix à la cause et comprend à quel point il est important de faire passer le mot.

D’autre part, nous avons parlé à Kathleen Harrison, dont le mari, Doyle, a été tué dans l’accident. Kathleen n’a certainement pas mâché ses mots… elle pense que Kim est juste une grande gueule qui n’a aucune idée de l’affaire. Kathleen dit que l’accident était évitable, mais Rogel a juste jeté la prudence au vent.

Par exemple, le procès a indiqué que Rogel a menti sur son expérience dans l’obtention du travail de camionnage, a remarqué plus tôt dans son voyage que ses freins fumaient – ​​mais a continué – et n’a pas cédé sur une rampe de camion et évité une collision.

Kathleen pense que 100 ans est dur, suggérant 20 ans, mais dit ceci à propos de Kim – « Je ne pense pas que nous voulions que nos procédures locales dans un État soient prises en charge par qui a la bouche la plus bruyante, parce que les gens ne savent pas tout les détails, ils fonctionnent sur l’émotion. »

Kim n’est pas seule dans son plaidoyer… des millions de personnes ont signé une pétition demandant que la peine de Rogel soit réduite… et le procureur local a également a demandé au juge de reconsidérer.