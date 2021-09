Kim Kardashian s’apprête à peindre son corps en or | .

La femme d’affaires coquette et socialite mondain L’Américaine Kim Kardashian est apparue sur certaines photos où elle porte un magnifique maillot de bain deux pièces où elle silhouette exquise or peint.

Les images de la célèbre influenceuse et célébrité des réseaux sociaux ont tendance à les partager directement sur son fil Instagram, cependant il y a des moments où elle apparaît sur certaines photos à travers ses stories Instagram.

Parfois, ils partagent généralement du contenu exclusif dans leurs histoires que nous ne pouvons voir que pendant 24 heures, car passé ce délai, le contenu est automatiquement supprimé.

Cette publication a été partagée sur un compte Instagram de leurs propres fans, car avec Jennifer Lopez, il existe des centaines de comptes de cette personnalité coquette, réalisés exclusivement pour Kim Kardashian.

C’est le cas de la publication qui a été faite le 27 août, où il apparaît dans deux photographies coquettes, toutes les deux sont dans une seule image dans l’une d’elles elle est apparemment assise, avec ses jambes un peu rassemblées et il semble même qu’elle soit non Il ne porte rien, juste une paire de bottes d’argent.

Kim Kardashian s’apprête à peindre son corps en or | Instagram

Quant à son maquillage, elle semble ne rien porter, car son visage a l’air assez naturel et léger comme elle l’utilise habituellement à certaines occasions, et ses cheveux sont lâches posant derrière ses épaules.

Sur la deuxième photo où l’ex-femme de Kanye ouest en utilisant son Maillot de bainCelui-ci d’une belle couleur or légèrement métallique, le plus captivant de ces pièces est qu’elles sont assez petites, à tel point que leurs charmes ressortent immédiatement.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Quant à la fameuse peinture dorée, cela se reflète dans ses belles courbes, le mannequin et femme d’affaires se repose un peu comme l’indique la publication.

En faisant une pause entre les photos, la séance coquette de la belle sœur aînée de Kylie Jenner Elle tenait un de ses parfums, se préparant évidemment à la nouvelle promotion de la publicité d’une autre de ses collections de parfums.

A de constantes occasions, elle a partagé du contenu lié à ses différentes lignes de parfums, elle est toujours le modèle phare de ses produits.

Qu’il s’agisse de parfums, de gaines, de maquillage ou d’autres produits, Kim Kardashian parvient toujours à surprendre ses followers, grâce au contenu qu’elle partage habituellement, elle compte actuellement 5 355 publications sur son compte Instagram officiel.

La femme d’affaires qui possède ÉCRÉMATIONS et Beauté KKW Il compte plus de 256 millions d’abonnés dans cette application, un nombre qui ne cesse d’augmenter, car sa popularité augmente au fur et à mesure que le succès de ses entreprises grandit.

Récemment, à travers ses histoires Instagram, il a partagé une nouvelle collection où il montre les nouveaux designs SKIMS, ceux-ci avec des chaussettes et des chaussettes, ces images ont été partagées à travers des vidéos dans ses histoires.

A chaque occasion, la femme d’affaires et mannequin en profite pour lancer de nouveaux modèles, que ce soit dans leurs gaines, leurs sous-vêtements et désormais aussi leurs chaussettes, qui élargissent de plus en plus la famille de leurs produits.

Le nom complet de Kim Kardashian est Kimberly Noel Kardashian West est née le 21 octobre 1980, elle a actuellement 40 ans, depuis plus de 14 ans elle est devenue une célébrité grâce à son apparition dans l’émission de téléréalité KUWTK.

Comme ses sœurs, Kim est une personnalité assez célèbre, malgré le fait qu’à certaines occasions, elle a également été impliquée dans des controverses qu’elle a parfois provoquées dans sa carrière d’influenceuse.