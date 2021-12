Kim Kardashian se joint aux recours en grâce pour un camionneur cubain condamné à 110 ans de prison

La célébrité américaine Kim Kardashian s’est jointe mardi aux personnes qui demandent la clémence pour Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, un chauffeur de camion cubain de 26 ans qui a été condamné dans l’État du Colorado à 110 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable.

« Nous devons changer la loi du Colorado et c’est très injuste », a écrit Kardashian sur ses réseaux sociaux, évoquant la condamnation de l’homme. Le mannequin a ajouté que le gouverneur de l’État, Jared Polis, « est une bonne personne » et est sûr qu' »il fera ce qu’il faut ».

La célébrité a expliqué que lors de l’accident d’Aguilera-Mederos, il n’était pas ivre, ni sous l’influence d’une autre substance, « mais ses freins ont lâché ». Il a également souligné que « le juge ne voulait pas le condamner à une peine aussi longue », mais dans le Colorado il y a des peines minimales obligatoires et « ses mains étaient liées ».

« Je prie pour que le gouverneur Polis, qui a été un leader dans le soutien aux réformes qui augmentent la dignité humaine dans le système juridique, commue sa peine », a résumé Kardashian.

De plus, on a appris que le procureur dans l’affaire Alexis King avait déposé une requête demandant au juge de reconsidérer la peine de 110 ans. « Comme la loi du Colorado exigeait l’imposition de la peine dans cette affaire, la loi permet également au tribunal de reconsidérer sa peine dans un cas exceptionnel impliquant des circonstances inhabituelles et atténuantes », citent les médias locaux.

En avril 2019, Aguilera-Mederos roulait à 85 milles à l’heure sur une autoroute du Colorado lorsque les freins de son camion ont échoué et il est entré en collision avec plus de deux douzaines de véhicules. L’accident a fait quatre morts et plusieurs blessés.

Le 13 décembre, l’homme a été condamné pour homicide involontaire et 23 autres chefs d’accusation, déclenchant une vague de solidarité avec le chauffeur de camion cubain. Plus de 4,6 millions de personnes ont déjà signé une pétition sur le portail Change.org pour demander aux autorités une réduction de leur peine, arguant qu’il ne s’agissait pas d’un « acte criminel », mais d’un « accident tragique ».