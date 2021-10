Kim Kardashian se moque de Kanye West, OJ et plus sur SNL

JO Simpson :

Dans son monologue, Kim a déclaré qu’elle pensait suivre les traces de son défunt père, Robert Kardashian, qui faisait partie de l’équipe juridique de l’ancienne star de la NFL pour son procès en 1995 pour le double meurtre de son ex-femme et de son ami, dont le JO a été acquitté.

« Mon père était et est toujours une telle influence et une telle inspiration pour moi et je lui attribue le mérite d’avoir vraiment ouvert les yeux sur l’injustice raciale », a déclaré Kim, qui étudie pour devenir avocat et qui milite pour la réforme de la justice pénale. « C’est à cause de lui que j’ai rencontré ma première personne noire. Tu veux essayer dans le noir de savoir qui c’était ?

Elle a poursuivi: « Je sais que c’est un peu bizarre de se souvenir de la première personne noire que vous avez rencontrée, mais OJ laisse une marque. Ou plusieurs! Ou aucune du tout. Je ne sais toujours pas. »