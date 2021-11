Kim Kardashian se moque de sa propre histoire de mariage lors de son apparition au dîner de répétition d’un ami

Si quelqu’un peut plaisanter sur le fait d’être marié trois fois, c’est bien Kim Kardashian. La propriétaire de KKW Beauty fait sa tournée cette saison des mariages, assistant récemment aux noces de longue date de BFF Paris Hilton à Beverly Hills. Elle a également assisté aux festivités prénuptiales de son ami proche et directeur du divertissement Simon Huck. Huck a déjà travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de relations publiques de Kardashian. Il est sur le point d’épouser Phil Riportella. La star de télé-réalité devenue milliardaire a pris le micro pour partager quelques mots de sagesse pour les futurs maris.

Kardashian prouve qu’elle est drôle au-delà d’un monologue SNL scénarisé. « C’est tellement agréable d’être ici à un mariage gay, je n’y suis pas allée depuis mon deuxième mariage », a-t-elle plaisanté, faisant référence à son mariage de 72 jours avec l’ancienne star de la NBA, Kris Humpries. Bien sûr, les participants ont éclaté de rire.

« Quand Simon m’a demandé de parler ce soir, j’étais un peu confuse parce que je n’avais pas tout à fait compris cette histoire de mariage moi-même », a-t-elle poursuivi. Le divorce de Kardashian avec le rappeur Ye, anciennement Kanye West, n’est pas encore finalisé. « Donc, je ne sais pas quel genre de conseil je vais vous donner ce soir. »

Mais ce n’est pas parce qu’elle va divorcer numéro trois qu’elle n’a rien appris. Au lieu de donner de vrais conseils sur les relations, Kardashian donne des conseils sur la façon de rendre leurs photos de mariage esthétiques. Elle plaisante même en disant qu’elle donnera à leur organisateur de mariage des initiés pour le grand jour. Kardashian devrait le savoir, étant donné que sa photo de mariage en 2014 avec Ye a cassé Internet.

Mais dans l’ensemble, Kardashian ne pourrait pas être plus heureuse pour ses amis, notant qu’elle connaît le véritable amour quand elle le voit. Le public a adoré le discours.

Kardashian a épousé le producteur de disques Damon Thomas pour la première fois alors qu’elle n’avait que 19 ans. Son mariage avec Humphries était le plus controversé, Humpries luttant pour une annulation affirmant qu’il avait été fraudé dans le syndicat pour des notes plus élevées pour L’incroyable famille Kardashian. Un juge n’était pas d’accord et a accordé le divorce.

Le mariage de Kardashian avec Ye a duré six ans. Le couple a quatre enfants ensemble. Kardashian attribue la scission aux différences globales de style de vie. Elle a récemment été aperçue en train de se mettre à l’aise avec Pete Davidson.