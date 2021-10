Kim Kardashian s’est moquée de toute sa famille dans son spécial SNL

Puis il s’est moqué de son ex, Kanye West huit mois seulement après avoir demandé le divorce. Elle a dit qu’elle avait eu beaucoup de chance toute sa vie. « J’ai épousé le plus grand rappeur de tous les temps. De plus, c’est l’homme noir le plus riche d’Amérique : un génie légitime et talentueux qui m’a donné quatre enfants incroyables. Alors, quand j’ai divorcé, vous devez savoir que tout se résumait à une chose : sa personnalité « .

Il a terminé avec une blague sur son beau-père, Caitlyn Jenner. Elle a dit qu’elle voulait annoncer sa candidature et a ajouté: « Non, ce n’est pas vrai. Je plaisante. Je ne me présente pas comme président, nous ne pouvons pas avoir trois politiciens ratés dans ma familleà », faisant référence à Kanye, candidat à la présidence lors des dernières élections, et à Caitlyn, candidate au poste de gouverneur de Californie il y a quelques mois.

Découvrez le monologue complet de Kim ici.