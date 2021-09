Kim Kardashian s’habille à la manière de Cher et en dessin animé ! | PA

Deux personnalités célèbres sont sans aucun doute Kim Kardashian et Cher, bien que pour des raisons différentes bien sûr, il y a longtemps la mondaine est apparue vêtue d’une tenue assez similaire à celle de l’interprète de “Croire“C’est pourquoi ses fans étaient excités.

Cher est devenue une icône de la musique pop, elle est même connue sous le nom de “la déesse de la pop“, non seulement à cause de ses chansons mais à cause de l’influence qu’il a commencé à avoir dans les années 70 et surtout sa façon extravagante de s’habiller.

Beaucoup prétendent que le chanteur, actrice et la personnalité de la télévision a lancé une tendance forte depuis le moment où elle a commencé sa carrière à ce jour, il n’y a personne qui ne la connaisse pas, surtout elle se démarque dans la communauté LGBT + et avec la Drag Queen.

Ainsi, toute référence à elle est immédiatement identifiée et est même source d’émotion, d’autant plus que Kim Kardashian a tendance à reproduire les tenues emblématiques d’autres stars, lors d’événements spéciaux comme Halloween.

Pour cette raison, lorsqu’elle est apparue vêtue d’une tenue et surtout du maquillage saisissant qu’elle portait, elle nous a immédiatement rappelé Cher, précisément à cause du style que portait sa sœur aînée. Kylie Jenner.

Le 28 octobre 2017, un photo “Comparatif” de Kim Kardashian avec une tenue deux pièces, en plus elle portait un haut à manches longues et col montant, le costume était jaune avec quelques applications sur ses charms, cou, hanches et sur le poignet, c’était le même motif .

En bas, la femme d’affaires porte une jupe moulante au corps, son maquillage avec des yeux marqués d’ombres foncées et des cils qui se sont immédiatement démarqués nous ont rappelé Cher dans les années 70 lorsqu’elle utilisait ce type de tenue et de maquillage.

Kim portait également ses longs cheveux raides en plus de quelques boucles d’oreilles un peu grandes, à côté d’elle sur une autre photo on trouve un dessin animé avec la même tenue, c’est pourquoi ses fans ont également été surpris et peut-être même touchés à propos de tout le fait de voir quelque chose de différent en elle.

En tant que personnalités importantes et personnalités influentes aux États-Unis, toute relation que vous entretenez est pratiquement quelque chose qui attirerait immédiatement l’attention, d’autant plus que dans le monde des célébrités, il est courant qu’elles se connaissent.