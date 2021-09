Kim Kardashian s’inspire de Priscila Presley pour un shooting !

1/4

Étant une icône de la mode, la femme d’affaires et socialite mondain Kim Kardashian a de nouveau surpris ses followers grâce à une séance photo, où elle s’est inspirée de Priscilla Presley.

Si le nom de ce modèle ne vous est pas familier, peut-être celui qui était son mari peut-être oui, Priscila était mariée au King of Rock & Roll Elvis Presley.

C’est de 1967 à 1973 que l’actrice de cinéma a vécu en mariage avec l’interprète de “Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux“Cependant, elle a décidé de se séparer de lui et de continuer sa vie à ce jour, c’est une actrice et femme d’affaires américaine de renom.

Dans les années 60 et 70, elle était l’une des femmes les plus célèbres et les plus influentes des États-Unis, pour le simple fait d’être la femme d’Elvis, son style imposait les tendances et la mode, ce qui se passe aujourd’hui aussi avec Kim Kardashian qui comme ses sœurs est une célébrité.

Cette belle femme d’affaires d’origine arménienne a toujours tendance à attirer l’attention de ses millions de followers grâce à ses shootings photos saisissants, que ce soit pour promouvoir ses produits, Halloween ou une campagne publicitaire.

Étant une personnalité influente dans la mode et les tendances, il était normal qu’elle aussi, à un moment de sa carrière, soit également influencée ou s’inspire peut-être d’autres stars pour faire des séances photo, comme elle l’a fait avec cette séance en particulier.

Il est plus que courant que Kim Kardashian apparaisse sur des centaines de couvertures de magazines comme elle l’a fait pour CR Fashion Book, donc le style qu’elle a utilisé était basé sur Priscila Presley comme elle l’a elle-même indiqué dans sa description.

Avec la coiffure au volume exagéré ainsi que ses yeux bien marqués, Kim a encore une fois surpris par le choix du design non seulement de la garde-robe mais aussi du maquillage et de la coiffure.

Il y avait trois Photos Celles qu’elle a partagées sur Instagram le 25 février 2020, dans la première elle porte une robe polo noire à boutons assez serrée avec laquelle elle souligne sa taille avec une large ceinture.

Sur la deuxième photo il pose au sommet d’une moto, il semble qu’il porte une veste noire, à cause de la moto il n’est pas possible de bien distinguer sa tenue.

Pour la troisième image on la revit avec la robe noire moulante, mais marchant dans une rue et se retournant un peu, les trois images sont en noir et blanc.