Kim Kardashian Skims Brand Pop-up, se développant dans les magasins de vente au détail pour hommes – WWD

Kim Kardashian West est ambitieux quant à l’avenir de Skims.

Lancée en tant que ligne shapewear à l’automne 2019, la marque vient d’ouvrir son premier pop-up à Los Angeles. La boutique temporaire est située à l’intérieur de The Grove, le centre commercial appartenant à Rick Caruso où Kardashian West, originaire d’Angeleno, fait ses courses depuis son ouverture en 2002. En partenariat avec Nordstrom, le premier partenaire commercial de Skims, le pop-up est un boîte de couleur nude avec des bords arrondis et un grand logo de la marque. En dehors de Nordstrom et maintenant Selfridges au Royaume-Uni, la marque est vendue uniquement en ligne directement au consommateur.

«Nous voulons évidemment de nouveaux clients, tout du long», a déclaré Kardashian West à WWD, alors qu’elle était sur le point de se rendre pour voir le pop-up ouvert pour la première fois. «J’adore l’idée que vous puissiez voir ceci et ne pas vraiment savoir ce que c’est et le vérifier.» Le magasin a ouvert mardi et fermera le 7 mai.

Plus de vente au détail est dans le futur. Kardashian West a déclaré que l’objectif de la marque était d’avoir un magasin Skims indépendant permanent, susceptible de devenir une réalité l’année prochaine. Mais même à mesure que le commerce de détail permanent se déploie, les pop-ups continueront, car Kardashian West a déclaré qu’elle aime l’idée d’avoir des magasins Skims «partout» et de pouvoir créer des designs uniques pour les vacances.

Son ambition pour la marque ne s’arrête certainement pas là. Avec le succès de Skims cette année, pendant la pandémie de coronavirus, il y en a beaucoup plus en route.

Une représentante de Skims a refusé de donner des chiffres de ventes spécifiques, mais Kardashian West a déclaré que les ventes en ligne avaient «quadruplé» l’année dernière et qu’elle avait dû embaucher plus d’employés, en grande partie en raison de la planification fortuite d’extensions de vêtements décontractés et de détente de la marque peu de temps avant la pandémie. frapper. Elle a distingué la ligne Skims Cosy, confectionnée à partir d’un fil bouclé extensible, comme un succès majeur.

« Je savais que ça ferait bien parce que je n’avais jamais rien vu de tel auparavant, mais nous l’avons réapprovisionné 10 fois maintenant », a déclaré Kardashian West. «Nous continuons à ajouter des couleurs différentes et nous vendons toujours.»

Les vêtements décontractés sont devenus une priorité alors que la demande de vêtements confortables pour rester à la maison est devenue si évidente.

« Lounge et décontracté était prévu, il sortait, peut-être que cela aurait été une baisse plus petite ou moins fréquente, mais la pandémie a frappé et il se vendait comme un fou », a déclaré Kardashian West.

Il y aura donc plus de Cosy et plus décontracté, pour les femmes et les enfants. Il y aura plus de lingerie et de sous-vêtements, plus de bodys. Mais Skims se développera également dans de nouvelles catégories, comme le sport («Je veux les leggings et les soutiens-gorge de sport les plus parfaits»), la natation et les hommes. Lorsque Rihanna a révélé l’automne dernier sa ligne de sous-vêtements pour hommes pour Savage x Fenty, elle est devenue virale en ligne et tous les articles sont actuellement épuisés sur Amazon.

«Nous avons une énorme demande dans la catégorie des hommes», a déclaré Kardashian West, soulignant que la ligne Skims Boyfriend était une sorte de «test» pour ce marché. La plupart des pièces sont épuisées.

Malgré le dépôt récent d’une marque déposée pour Skkn par Kim, qui comprend des produits dans les catégories des soins de la peau, des soins capillaires, des soins des ongles et des suppléments, Kardashian West soutient qu’une autre marque ou entreprise ne viendra pas à court terme. Le magnat a déjà également des lignes de beauté et de parfum, KKW Beauty et KKW Fragrance, en plus de Skims et continue à étudier pour un diplôme en droit.

«Je veux finir ça», dit-elle, «avant de me connecter à autre chose.»